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Blu Radio  / Judicial  / Encuentran cuerpo sin vida de una menor dentro de una alcantarilla en Ciudad Bolívar: esto se sabe

Encuentran cuerpo sin vida de una menor dentro de una alcantarilla en Ciudad Bolívar: esto se sabe

El hallazgo se produjo en el barrio Juan José Rondón, en el sur de Bogotá. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias de la muerte.

Encuentran cuerpo dentro de una alcantarilla.
Encuentran cuerpo dentro de una alcantarilla.
Suministrada.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Una menor de entre 10 y 12 años fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla ubicada en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

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Tras el reporte, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y personal del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar para realizar las labores de recuperación y levantamiento del cuerpo.

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Por ahora, las autoridades se encuentran verificando las circunstancias en las que ocurrió el hecho. La edad exacta de la menor y las causas de su muerte deberán ser establecidas mediante los procedimientos de Medicina Legal.

Una de las hipótesis que deberá determinarse durante la investigación es si se trató de una muerte violenta. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre las circunstancias del fallecimiento.

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