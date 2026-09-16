Caso Lili Pink: Fiscalía adiciona medidas de extinción de dominio a 45 inmuebles

La Fiscalía General de la Nación adicionó las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 45 inmuebles vinculados al caso Lili Pink, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos.

La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que en esta nueva fase afectó 45 bienes que, de acuerdo con la investigación, pertenecían a personas vinculadas al proceso.

Según la Fiscalía, se trata de un conglomerado empresarial que, bajo la fachada de la comercialización de ropa femenina, habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.

Los bienes afectados están representados en 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca; Cartagena, Bolívar; Pereira, Risaralda; Ibagué, Tolima, y Cali, Valle del Cauca.



Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo del Ejército Nacional, adelantan la ocupación de los inmuebles sobre los cuales fueron impuestas las medidas cautelares.

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La actuación hace parte de una investigación en la que ya han sido vinculadas al menos nueve personas. De acuerdo con la información del proceso, ocho de ellas no tienen, hasta el momento, medida de aseguramiento.

La nueva decisión de extinción de dominio se concentra en los bienes relacionados con las personas vinculadas a la investigación y constituye una ampliación de las medidas cautelares que ya habían sido adoptadas dentro del caso.