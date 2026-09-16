Fiscalía revela imágenes de la captura del presunto asesino de la pequeña encontrada en alcantarilla

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron en Bogotá a José Larez, señalado como presunto responsable de la muerte de la niña, de 8 años, cuyo cuerpo fue encontrado el martes 15 de septiembre dentro de un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

La Fiscalía dio a conocer imágenes del procedimiento de captura. En un video se puede ver cómo los agentes del CTI hablan con el sospechoso de este crimen en una calle de la ciudad.

Asimismo, en otra fotografía se evidencia su captura, acompañado de dos agentes del CTI, ya esposado.

Capturan a presunto responsable de muerte de menor hallada en alcantarilla en el sur de Bogotá // Foto: Fiscalía

Detalles de la captura

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, Larez es la pareja sentimental de la hermana de la víctima. Las autoridades establecieron que la menor había sido reportada como desaparecida en Mosquera, Cundinamarca, el pasado 14 de septiembre, un día antes de que fuera localizada sin vida en la capital del país.



Las primeras investigaciones adelantadas por servidores de policía judicial permitieron establecer que el sospechoso, presuntamente, habría sacado a la niña de su vivienda después de sostener una discusión con uno de los familiares de la menor. Esta información hace parte de los elementos recopilados por las autoridades para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Foto: Fiscalía

La captura se hizo efectiva en Bogotá luego de que la Fiscalía obtuviera una orden judicial contra el señalado responsable. El procedimiento fue adelantado por funcionarios del CTI, quienes trasladaron al hombre para que responda ante las autoridades judiciales por su presunta participación en los hechos.

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En las próximas horas, José Larez será presentado ante un juez de control de garantías, escenario en el que la Fiscalía expondrá los elementos que sustentaron la orden de captura y solicitará las medidas judiciales correspondientes. La investigación continúa mientras se conocen nuevos dictámenes y reportes relacionados con la muerte de la menor.



Delitos que deberá responder

De manera preliminar, y a la espera de los resultados de los dictámenes y reportes pendientes, la Fiscalía contempla imputarle los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de 14 años. Será durante las actuaciones judiciales cuando se definan formalmente los cargos que serán atribuidos al indiciado.

El hallazgo del cuerpo de la niña se produjo el martes 15 de septiembre en un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar. La investigación busca establecer con precisión qué ocurrió desde la desaparición de la niña en Mosquera hasta su localización sin vida en Bogotá y determinar las responsabilidades penales correspondientes.