Este viernes 20 de noviembre habrá cierres en la Autopista Norte, en sentido sur-norte, cerca de la salida de Bogotá. La medida rige desde las 9:00 a. m. y fue anunciada por Bogotá Tránsito, la cuenta oficial de información vial del Distrito, que atribuyó la restricción a actividades institucionales del orden nacional.

Como alternativa para quienes necesiten salir de la ciudad por el norte, la carrera Séptima tendrá circulación únicamente hacia el norte desde la calle 193, a partir de las 7:30 a. m.

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Cierre en la Autopista Norte: horarios y tramo afectado

De acuerdo con la información oficial, la restricción afecta la calzada que va de sur a norte en el sector próximo al límite de la capital. La Secretaría de Movilidad informó que el paso vehicular en ese sentido estará restringido desde las 9 de la mañana.

Las autoridades no precisaron en el anuncio la hora de finalización del cierre ni el tipo de evento que motivó la medida. Solo indicaron que se trata de actividades institucionales del orden nacional, por las cuales las restricciones comenzarán a partir de las 9:00 a. m. y afectarán la circulación en sentido sur-norte.



La Alcaldía de Bogotá informó que la Autopista Norte tendrá un cierre en sentido sur-norte, cerca de la salida de la ciudad, desde las 9:00 a. m. del viernes 20 de noviembre, por actividades institucionales del orden nacional. En la carrera Séptima, desde la calle 193 y a partir de las 7:30 a. m., solo se habilitará la circulación hacia el norte.

Carrera Séptima, habilitada solo hacia el norte

El principal ajuste en la operación vial se concentra en la carrera Séptima. Desde la calle 193 y a partir de las 7:30 a. m., este corredor funcionará en un solo sentido, hacia el norte, con el fin de facilitar la salida de vehículos por el borde norte de la ciudad.

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Esto implica que quienes se desplacen por la Séptima en sentido norte-sur en ese tramo deberán tomar rutas alternas mientras se mantenga la medida.

Recomendaciones para conductores

Bogotá Tránsito pidió a los ciudadanos planear sus viajes, salir con anticipación y seguir las indicaciones del personal en vía. Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad para conocer posibles cambios durante el transcurso del día.

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Quienes tengan previsto viajar hacia municipios de Sabana Centro o hacia el norte del país deberán considerar tiempos adicionales de desplazamiento, teniendo en cuenta que la restricción coincide con un día laboral.

La Autopista Norte, un corredor con intervenciones frecuentes

La Autopista Norte es uno de los principales accesos y salidas de Bogotá, y durante 2026 ha tenido varias restricciones por obras. En junio, por ejemplo, el Distrito anunció el cierre de dos carriles de la calzada mixta, en sentido sur-norte, entre la avenida calle 183 y la calle 191, con trabajos previstos durante aproximadamente un mes.

A comienzos del año también se registraron cierres parciales a la altura de la calle 97. Para el reforzamiento de un puente peatonal, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de un carril en sentido sur-norte de la calzada lenta, en actividades que iniciaron el 14 de febrero de 2026 y se extendieron por cerca de dos semanas con cierre de 24 horas.

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A diferencia de esas intervenciones, el cierre de este viernes no responde a obras de infraestructura, sino a una actividad institucional de carácter nacional, según lo informado por las autoridades de tránsito de la capital.