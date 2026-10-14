Madre con discapacidad implora donante de riñón para salvar la vida de su hijo en Medellín

Desde la cama de un hospital, Deisy Montoya apela a la solidaridad ciudadana mientras acompaña a su hijo, Jaisson Ocampo, quien padece insuficiencia renal crónica, se encuentra en lista de espera para un trasplante de riñón y permanece hospitalizado tras sufrir una peritonitis.

La situación de la familia se complica aún más por las condiciones de salud de sus padres. Deisy lleva cinco años en condición de discapacidad y movilizándose en muletas tras sufrir un accidente laboral que afectó su columna y le desencadenó fibromialgia, un caso por el cual sostiene un proceso legal ante la falta de respuesta de su empleador y que le impide trabajar.

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Por su parte, el padre del menor también presenta una discapacidad en la columna tras su paso por el Ejército Nacional, además de secuelas por quemaduras y fracturas en una de sus extremidades.

"El papá también tiene una discapacidad que es en la columna que tampoco nunca el Ejército Nacional le pagó eso. También se quemó con una primaria, tiene una mano quebrada. Siempre estamos más bien como la situación dura", afirmó Deisy.



Esta acumulación de diagnósticos y limitaciones físicas ha dejado al hogar en una situación de alta vulnerabilidad económica para cubrir los gastos diarios y el seguimiento médico continuado que exige la condición renal de Jaisson.

Foto cortesía

A pesar de las dificultades respiradas en el entorno hospitalario, la esperanza de la familia está puesta en la llamada que confirme la disponibilidad del órgano que le permita al joven acceder a la cirugía de trasplante y mejorar de manera sustancial su calidad de vida.

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"Estamos ya en lista de espera de trasplante. Sería maravilloso poder que mi niño le salga el trasplante y que tenga una vida más diferente, una calidad de vida mejor", relató Montoya.

Para hacer frente a esta contingencia, la familia ha abierto canales de contacto directo para recibir aportes, donaciones o acompañamiento de la ciudadanía, mientras las autoridades de salud y los equipos médicos avanzan en los protocolos de la lista de espera.

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