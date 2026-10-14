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Gobernación de Antioquia pide el control del hospital de Puerto Berrío por crisis en funcionamiento

En el centro asistencial del Magdalena Medio hay retraso en pagos y falta de medicamentos fundamentales para la atención de los pacientes.

Hospital de Puerto Berrío, Antioquia.jpg
Hospital de Puerto Berrío, Antioquia.
Foto: suministrada.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El hospital municipal de Puerto Berrío atraviesa un complejo momento por la falta de medicamentos, problemas de infraestructura, dificultades en urgencias y retrasos en los pagos al personal médico, situación detectada durante siete visitas de inspección.

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Ante el crítico panorama, la Gobernación de Antioquia solicitó formalmente a la Alcaldía de Puerto Berrío que ceda la operación del hospital, debido a las múltiples irregularidades identificadas en la prestación de los servicios de salud y que han sido denunciadas por actores como la Veeduría de Puerto Berrío y la Superintendencia Nacional de Salud.

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La propuesta busca que uno de los hospitales departamentales asuma el manejo del centro asistencial para garantizar la continuidad y la calidad de la atención a los usuarios del Magdalena Medio. La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano.

"En este momento, el hospital de Puerto Berrío viene siendo operado por un operador privado contratado por la alcaldía. Nosotros sugerimos que sea considerada la opción de que asumamos la operación para garantizar la operación de este hospital de manera permanente. Estamos muy preocupados por la atención de las personas que habitan el municipio de Puerto Rico y todo el Magdalena medio.

Entre los principales hallazgos están la falta de medicamentos, las deficiencias en la infraestructura, los retrasos en los pagos al personal médico y el incumplimiento de las condiciones de habilitación y también se reportaron dificultades en los servicios quirúrgicos, de urgencias y hospitalización, problemas en la contratación con las EPS y falta de personal suficiente para las consultas especializadas.

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Para avanzar en la propuesta, la dependencia departamental convocó a la Alcaldía de Puerto Berrío a una mesa técnica extraordinaria, con el propósito de socializar los resultados de las visitas y conocer los planes de mejoramiento. Sin embargo, la decisión de entregar la operación a la Gobernación depende de la administración municipal.

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