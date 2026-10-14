Piden caravanas humanitarias para abastecimiento de combustible en límites entre Antioquia y Bolívar

La compleja situación humanitaria que atraviesan al menos tres municipios en zonas limítrofes entre el nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar ha generado recientes solicitudes para poner fin al bloqueo económico anunciado por parte del Clan del Golfo hace casi un mes.

Para analizar la situación derivada de las restricciones impuestas por el grupo armado para el ingreso de combustibles a veredas de Segovia, Remedios y Santa Rosa del Sur se llevó a cabo un encuentro entre representantes de organizaciones sociales y mandatarios de estas tres localidades afectadas.

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Una de las principales solicitudes planteadas por las comunidades radica en que el acompañamiento a vehículos que transportan estos recursos no se haga a través de la fuerza pública como lo ha planteado la institucionalidad, sino a través de organismos humanitarios, inclusive internacionales.

Jonathan Osorio, defensor de derechos humanos y de la organización Cahucopana, advirtió sobre posibles represalias del grupo ilegal para la población civil ante la llegada de la Policía o el Ejército. El Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo o la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia aparecen como algunas alternativas.



"Establecer contacto con mecanismos internacionales como la ONU, la MAPP OEA, el CICR, todo lo que tiene que ver con la comunidad internacional, con el acompañamiento también de la defensoría del pueblo y otros mecanismos humanitarios del Estado para que en la medida del tiempo podamos organizar unas caravanas humanitarias", detalló.

Osorio insistió en que las acciones deben ser inmediatas ante las graves afectaciones para el comercio y derechos básicos en la región con unos nueve mil habitantes donde persiste la disputa por corredores estratégicos para la movilidad.

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"Ya hay desabastecimiento de víveres, abarrotes, desescolarizaciones. Hay personas que ya no han podido trabajar, porque ya no pueden encender sus máquinas. Una crisis económica también hay con comerciantes y también con los vecinos que trabajan la minería, la pequeña minería ancestral", explicó.

Tras las solicitud planteada y acogida por las administraciones locales, en los próximos días continuará la gestión con las entidades que acompañarían las caravanas para definir aspectos logísticos como fechas y rutas.