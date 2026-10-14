Secretaría de Educación toma drástica medida con profesores que participaron en marchas

Las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre en Colombia llevaron a las autoridades educativas a tomar medidas para garantizar el cumplimiento del calendario escolar. Ante la posibilidad de que algunos docentes se ausenten de sus puestos de trabajo para participar en las marchas, la Secretaría de Educación de Antioquia estableció instrucciones para recuperar las clases que puedan verse interrumpidas.

La entidad emitió una circular dirigida a las instituciones educativas de los 116 municipios bajo su competencia. El documento establece que los colegios deberán organizar jornadas de recuperación para compensar las clases que no se realicen durante las manifestaciones.

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La medida busca garantizar el derecho a la educación y evitar que las interrupciones afecten los objetivos previstos para el año escolar. La circular, además, no anuncia sanciones para los docentes que participen en las movilizaciones.

FOTO: Marcha profesores Bucaramanga- Blu Radio Bucaramanga

¿Qué pasará con los profesores que falten por las marchas?

De acuerdo con las orientaciones de la Secretaría de Educación de Antioquia, los establecimientos educativos deberán identificar las ausencias de los docentes y determinar si ocasionaron interrupciones en las actividades académicas.

Cuando se compruebe que se perdieron horas de clase, las instituciones tendrán que elaborar planes de recuperación para cumplir con el calendario escolar y los objetivos de aprendizaje establecidos.

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La instrucción se concentra en garantizar la continuidad del servicio educativo, registrar las ausencias y recuperar el tiempo académico que no se haya podido cumplir. Por ahora, la medida corresponde a Antioquia y no hay información confirmada sobre la adopción de directrices similares en otros departamentos.

La circular también señala que los colegios deben mantener la prestación de servicios complementarios, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el transporte escolar, además de los apoyos destinados a facilitar la asistencia de niños y jóvenes.

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¿Por qué marchan los maestros este 14 de octubre?

La jornada cuenta con la participación de organizaciones sindicales, agrupaciones indígenas y sectores políticos de izquierda, que plantean reivindicaciones relacionadas con la educación pública, las condiciones laborales de los docentes y otras demandas sociales.

Entre las organizaciones participantes está la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que respalda reclamos relacionados con las garantías para la atención sanitaria del magisterio, la protección de los derechos laborales y la reparación y reconstrucción de instituciones educativas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El sindicato también ha expresado su rechazo a lo que considera una campaña de estigmatización contra los docentes y sus organizaciones.

En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) anunció un paro de 24 horas. A las movilizaciones también se suman organizaciones indígenas, con exigencias relacionadas con sus territorios y las políticas del Ejecutivo.

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¿Los docentes serán sancionados por participar en las marchas?

La circular de Antioquia no establece sanciones para los docentes que participen en las movilizaciones. Sus disposiciones se centran en verificar las ausencias, mantener los servicios escolares y recuperar las clases cuando se hayan interrumpido.

Por lo tanto, la instrucción no establece castigos disciplinarios contra los profesores por participar en las marchas, sino que busca que los colegios garanticen la continuidad del proceso educativo.