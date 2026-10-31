Fondo Milagro prepara subsidios de hasta $30 millones y créditos para damnificados en Quibdó

Dos meses y medio después del terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno avanza en la estructuración de cuatro líneas de apoyo para atender a las familias y los negocios afectados en Quibdó, Chocó. Las medidas se canalizarán a través del Fondo Milagro y contemplan recursos para demoler las estructuras afectadas, recuperar viviendas y apoyar a los pequeños comerciantes.

Así lo informó el gerente especial para la reconstrucción del Chocó, José Leonidas Tobón Torreglosa, quien también se desempeña como viceministro de Desarrollo Rural. La primera línea estará destinada a las demoliciones de las edificaciones que quedaron afectadas por el terremoto. La segunda contempla 100 subsidios de hasta 30 millones de pesos para el mejoramiento y la rehabilitación de viviendas de las familias que estén incluidas en el Registro Único de Damnificados (RUD).

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La tercera consiste en créditos condonables de hasta cinco millones de pesos para pequeños negocios afectados por el terremoto. Esto significa que los beneficiarios podrían recibir esos recursos sin tener que devolverlos, siempre que cumplan las condiciones del programa. La cuarta línea busca facilitar el acceso a vivienda de interés social (VIS) para las familias que necesiten una casa nueva. Sin embargo, esta alternativa todavía está pendiente de definición.

El anuncio se conoce mientras el balance de la Alcaldía reporta 1.482 viviendas averiadas, de las cuales 1.251 ya no pueden ser habitadas y 1.047 quedaron destruidas o en riesgo de colapso. Además, todavía hay 908 viviendas pendientes de evaluación y se han emitido 57 conceptos de demolición. El alcalde de Quibdó, Rafael Antonio Bolaños Pino, advirtió que, para avanzar en la etapa de estabilización, proyectada para seis meses, el municipio necesita apoyo urgente en demoliciones mecánicas, retiro y clasificación de escombros, volquetas, maquinaria para triturar materiales y personal especializado, incluidos patólogos estructurales.