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Fue desarticulada la compañía Eiber González de las disidencias de las Farc en Valle del Cauca

El Ejército Nacional mantiene la presión operacional, poniendo en marcha las operaciones militares que buscan debilitar las “estructuras narcoterroristas”.

Desarticulada la compañía Eiber González de las disidencias de las Farc.
Desarticulada la compañía Eiber González de las disidencias de las Farc. Foto X: @ABDELAESPRIELLA
Por: María Palomo
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Actualizado: 1 de nov, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó un nuevo golpe contra las estructuras armadas ilegales. En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, desarrollada en la vereda El Moral, del corregimiento de Tenerife, Valle del Cauca, fue desarticulada la compañía Eiber González, perteneciente al grupo Adán Izquierdo, bajo el mando de Iván Mordisco.

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De acuerdo con el balance preliminar entregado por el mandatario, durante las operaciones militares habría muerto una persona y otras tres fueron capturadas, entre ellas el presunto cabecilla de esta compañía, Alex Antonio Jaramillo Hoyos, alias “J. J.”, así como un menor de 17 años.

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En el operativo también fueron incautados cuatro fusiles, dos revólveres, una escopeta, una pistola, un mortero hechizo, 16 granadas para dron, siete dispositivos explosivos, 12 proveedores y 153 cartuchos. Asimismo, las autoridades encontraron una motocicleta, 13 celulares, un computador portátil, cinco radios, una cámara de seguridad, una antena Starlink, material de intendencia, 12 pancartas y 11 millones de pesos en efectivo.

Esta operación se suma a las acciones de la Fuerza Pública para debilitar las estructuras armadas ilegales, su capacidad de mando y sus finanzas, señaladas de cometer acciones violentas contra la población civil en el departamento del Valle del Cauca.

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