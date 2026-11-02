Activan motocicleta bomba a pocos metros del hospital de Balboa, Cauca

Se vuelve más compleja la situación de orden público en el departamento del Cauca, con el más reciente atentado terrorista ocurrido en el municipio de Balboa.

Alrededor de las 10:30 de la noche del domingo fue activada una motocicleta bomba muy cerca del hospital local. Al parecer, el ataque iba dirigido contra integrantes de la Fuerza Pública que se encontraban en el centro asistencial. Si bien este hecho no dejó personas lesionadas, sí generó múltiples daños a viviendas aledañas.

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La comunidad en el departamento del Cauca permanece en alerta e incertidumbre, teniendo en cuenta la escalada de violencia que se ha registrado en la región durante el fin de semana.

Horas antes, en el municipio de Totoró, al oriente del departamento, las disidencias de las Farc, al mando de alias 'Iván Mordisco', atacaron la estación de Policía en el centro de la población. El hostigamiento ocurrió a plena luz del día y en medio de la comunidad.



"Durante el domingo, pues, hay una gran afluencia de gente. Estábamos en un ejercicio de campeonatos de fútbol. La comunidad hoy, pues, en la zona rural sale y había bastante gente, bastantes niños, y eso es lo preocupante, ¿no?, de que no se tengan en cuenta estas situaciones, que la población queda inmersa y no sabe qué hacer. Básicamente, queda sin cómo actuar, porque el susto los invade", aseguró el alcalde de Totoró, Jorge Luis Pisso.

La explosión en Balboa es el segundo ataque terrorista ocurrido en el Cauca en menos de 72 horas. Recordemos que el sábado otra motocicleta bomba fue activada en el peaje del sector de La Depresión, en La Sierra, el mismo punto donde tres semanas antes se había registrado otro atentado.