Esta semana inician demoliciones financiadas por el fondo milagro en Cali

En Cali se continúan evaluando las edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto de hace tres meses, y recientemente se confirmó que tres más deberán ser demolidas por el nivel de daños que sufrieron.

Este nuevo reporte eleva a 85 el número de edificios y casas que serán intervenidos en la ciudad. Actualmente aún hay frentes activos en el conjunto Guadalupe, en el barrio Los Cámbulos, el edifico Arábico y varias casas en el centro de la ciudad, y a partir de esta semana, se abrirán otros espacios, con la puesta en marcha de los recursos que el Fondo Milagro destinó para la capital vallecaucana.

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Con la ayuda del Gobierno nacional se procederá inicialmente con las demoliciones del edificio inclinado del barrio Bretaña, el edificio Archinié ubicado en Los Cámbulos, el Conjunto Residencial Refugio Campestre, además del Edificio Colosal.

"En este momento estamos esperando que el Fondo Milagro comience a operar, estamos esperando el cronograma, ya nosotros desde el distrito le hemos pasado un listado de prioridades de unos edificios que se encuentran en muy, muy mal estado, sin embargo, pues cabe anotar que los 85 aprobados tienen todas las evidencias y todos los conceptos para que sean demolidos de manera inmediata", señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.



Las próximas intervenciones que se espera adelantar son las implosiones del edificio Laureles en el barrio Los Cámbulos y la segunda torre del Ana Pilar en Cuarto de Legua, construcciones que estaban ubicadas al lado de edificios que colapsaron el 10 de agosto. Se está a la espera de la llegada de los explosivos enviados por Indumil, para comenzar este procedimiento.

"Las implosiones se van a hacer en el momento que lleguen los explosivos para estos motivos, ya se solicitaron y se están empezando a hacer como todos los actos previos que se hacen, para materializar estas demoliciones de manera responsable. Vamos a actuar en unos frentes simultáneos para poder tener a Cali despejada", sostuvo Peñuela.