Trasladaron a Popayán a una de las cinco personas lesionadas en atentado de Balboa, Cauca

Las autoridades de salud del departamento del Cauca confirmaron que cinco personas resultaron lesionadas en el atentado registrado en el municipio de Balboa, en la noche del domingo. Cuando fue activada ua motocicleta cargada con explosivos a pocos metros del hospital local.

Cuatro de los pacientes fueron dados de alta, después de hacerles los respectivos chequeos donde se confirmó que únicamente fueron aturdidos por la onda explosiva. Sin embargo, la quinta persona sí tuvo que ser remitida a la ciudad de Popayán.

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Esta víctima está siendo atendida en el hospital Susana López de Valencia, tras sufrir múltiples lesiones, pues fue quien recibió el mayor impacto de la explosión.

"Cuatro de ellas, posterior a su consulta y ser valoradas, se dieron de alta con el diagnóstico de aturdimiento. Una de ellas sí tiene un politraumatismo, fue remitida a la Ciudad de Popayán. En este momento se encuentra estable hemodinámicamente, continúa con su valoración y manejo intrahospital", aseguró el subsecretario de salud del Cauca, Jhonny Hoyos.



Las autoridades confirmaron que los responsables de lo ocurrido en Balboa serían integrantes del frente 'Carlos Patiño' de las disidencias de alias 'Iván Mordisco', afortunadamente la estructura del hospital del municipio no resultó afectada.

"Esta afectación del día de ayer en el municipio de Balboa fue muy cerca a la Unidad de Atención en Salud de Balboa. Hacemos un llamado a respetar la vida, respetar la misión médica. La infraestructura no sufrió ninguna afectación ni tampoco personal médico, pero sí se están presentando estas acciones terroristas cerca a las instituciones que prestan servicio de salud", finalizó el subsecretario.