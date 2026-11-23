Cali ya tiene una nueva fecha para la realización del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que tradicionalmente se desarrolla a mitad de año, pero en este 2026, tuvo que suspenderse por el terremoto del 10 de agosto.

El festival se llevará a cabo durante el fin de semana del 11 al 13 de diciembre y tendrá como escenario principal el Parque de la Caña, esto debido a que otros escenarios de la ciudad, donde este festival se ha realizado anteriormente, aún tienen afectaciones por el sismo. En esta versión especial, la prioridad es la música.

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"Para nosotros hay una necesidad importante y es poder garantizar condiciones de circulación al concurso de música, que no ha podido recibir la atención que se requiere. Este es nuestro elemento orientador en esta versión del Petronio, y es que necesitamos que las 42 organizaciones musicales puedan tener ese espacio de circulación y de atención. Estamos haciendo la tarea de poder buscar que las condiciones para ir sumando, a la medida de lo posible, otro tipo de manifestaciones al festival", dijo el secretario de cultura de Cali, Julián Arteaga.

Teniendo en cuenta que este año se iba a celebrar los 30 años de este festival, esta se va a realizar en firme durante la versión del 2027, para hacer el despliegue especial que requieren los artistas y portadores de sabiduría ancestral.



"Estamos trabajando sobre la expectativa de tener entre 7.000 a 10.000 personas, sabemos que el espacio del Acuaparque de la Caña nos genera condiciones para tener un número importante de público. Queremos en este caso cumplir con las expectativas de lo que tenemos en las condiciones actuales para el festival, pero el 2027 para nosotros va a ser un ejercicio importante de reivindicación de toda esta apuesta por tener un ejercicio de puesta en valor realmente importante para todo el Pacífico", añadió Arteaga.

Esta versión especial del Petronio Álvarez contará con la participación de grupos internacionales como La Contundencia, el grupo Bahía y Herencia de Timbiquí.