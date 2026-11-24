Las autoridades en Cali están listas para atender el clásico vallecaucano que se jugará este martes en el estadio Pascual Guerrero, entre el América y el Deportivo Cali, desplegando de un robusto dispositivo de seguridad en el escenario deportivo y otras zonas de concentración de hinchas.

Dispositivo de seguridad en Cali para clásico por cuadrangulares

Serán tres los anillos de seguridad los que se dispondrán en los alrededores del estadio, donde los uniformados revisarán los elementos que los aficionados ingresen a este escenario deportivo. Únicamente se permitirá el ingreso de la hinchada local.

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"No permitiremos el ingreso de hinchada visitante al estadio. Adicionalmente, se permitirá el ingreso de trapos, instrumentos u otros elementos de animación, recalcándole a los asistentes que el uso de pólvora no está permitido. Les invitamos a vivir la fiesta del fútbol en paz, a resolver sus conflictos mediante el diálogo y, sobre todo, a acatar las normas", señaló la subsecretaria de Seguridad de Cali, Nathalia Zuluaga.

El resto de la ciudad también estará custodiada por las autoridades, principalmente en zonas de concentración de las hinchadas de ambos equipos como la Autopista Suroriental, en inmediaciones del barrio Las Acacias, como en el norte de la ciudad, cerca al barrio San Vicente.



"Se ha desplegado más de 1.000 hombres para garantizar la seguridad del clásico vallecaucano. Para dicho encuentro se han desplegado todas las modalidades y capacidades de la Policía para cumplir este evento. Contaremos con el apoyo del helicóptero, los drones, los carabineros, perros antinarcóticos, en cada uno de los filtros para garantizar un partido en paz", Indicó el teniente coronel Javier Gómez, jefe del servicio de Policía de Cali.