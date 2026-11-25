El suministro de energía eléctrica continúa restringido en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y el sur del Huila, tras el atentado registrado este martes 24 de noviembre contra la infraestructura de transmisión, tal como lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella. Según el reporte de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, la recuperación del servicio avanza de acuerdo con las condiciones operativas en una zona donde, "antes de este evento, el Sistema operaba en una condición de red degradada debido a los atentados ocurridos hace una semana".

Con corte a las 6:00 p. m. de este miércoles 25 de noviembre, el balance de la potencia atendida frente a la demanda pronosticada en cada región presenta los siguientes niveles:



Cauca y Nariño: 188 MW atendidos de 332 MW pronosticados (57 %).



Putumayo: 19,2 MW atendidos de 37 MW pronosticados (52 %).



Sur del Huila: 28 MW atendidos de 69 MW pronosticados (41 %).



Caquetá: 24 MW atendidos de 60 MW pronosticados (40 %).



A través de un comunicado, XM explicó que estos porcentajes reflejan la potencia eléctrica cubierta en megavatios al momento del corte y no equivalen al número de usuarios u hogares con servicio de energía. Además, pueden variar conforme avanzan las maniobras técnicas y se actualiza el pronóstico de consumo.

Publicidad

Sobre las causas técnicas de la restricción, el operador detalló que la electricidad hacia el suroccidente viaja por rutas interconectadas. Cuando una de ellas falla, el flujo debe redirigirse por líneas alternas que no tienen capacidad suficiente para cubrir la totalidad de la demanda. Ante la menor disponibilidad de circuitos en los sistemas de transmisión nacional y regional, la entidad advirtió que podrían presentarse nuevas interrupciones.

Debido al estado actual de la infraestructura, XM enfatizó que "no es posible establecer un momento exacto de normalización: el restablecimiento depende de las acciones que los agentes afectados puedan realizar para la recuperación y puesta en servicio de la infraestructura". En ese sentido, recomendó a los ciudadanos seguir las indicaciones de su operador local y consultar los canales oficiales de cada empresa para verificar el estado del servicio en sus municipios.



"Expresamos nuestra solidaridad con las personas y comunidades que todavía no cuentan con el servicio de energía eléctrica, y rechazamos cualquier acto de violencia, especialmente los dirigidos contra la infraestructura eléctrica, fundamental para el desarrollo del país".

Finalmente, la compañía indicó que mantiene la articulación con el Ministerio de Minas y Energía y los agentes del sector para facilitar la recuperación del servicio y preservar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.