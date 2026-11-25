Un documento realizado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos acerca de la situación de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y la posibilidad de una transición de poderes en ese país, se puede ver lo que el texto considera como una colaboración entre Venezuela y Colombia para combatir a la guerrilla del ELN en la frontera entre ambos países.

El documento señala que, pese a las diferencias políticas y la desconfianza histórica entre Bogotá y Caracas, ambos países estarían coincidiendo en acciones de seguridad contra el grupo insurgente, que mantiene presencia y capacidad de operación en zonas de la frontera compartida.

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Uno de los elementos mencionados en el informe es un ataque realizado en octubre de 2026 contra un campamento del ELN en territorio venezolano, cerca de la frontera con Colombia, que habría contado con respaldo estadounidense. Este episodio evidenciaría un cambio en la dinámica de cooperación regional frente a las organizaciones armadas ilegales.

ELN. Foto: imagen de archivo, Hacemos Memoría.

La participación de Washington estaría relacionada con el suministro de capacidades de inteligencia, asistencia y recursos para fortalecer las operaciones contra estructuras criminales y grupos armados transnacionales. Además, el informe hace referencia a compromisos de Estados Unidos para ampliar el apoyo en materia de seguridad a Colombia.



El eventual acercamiento militar entre los dos países también representa un cambio en el escenario fronterizo, teniendo en cuenta los señalamientos sobre la presencia del ELN en territorio venezolano y las dificultades que históricamente han enfrentado las autoridades colombianas para combatir a esa organización al otro lado de la frontera.

Sin embargo, el documento también advierte sobre los riesgos que podría generar una mayor presión militar contra esa guerrilla, entre ellos posibles represalias, nuevos enfrentamientos y tensiones con las fuerzas de seguridad venezolanas.