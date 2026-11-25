A través de un comunicado publicado el miércoles, 25 de noviembre, el medio aseguró que respeta las facultades de inspección y vigilancia de la entidad y que colaborará con el procedimiento. “La Silla Vacía es respetuosa de las funciones y atribuciones que la ley y la reglamentación le confiere a la Superintendencia de Sociedades y practicar visitas a las empresas es parte de su potestad” señaló. Sin embargo, manifestó su preocupación por el contexto en el que se produce esta actuación, que calificó como parte de una escalada de hostigamientos y señalamientos públicos contra el medio y su directora.

Según La Silla Vacía, en los últimos días se han presentado ataques y cuestionamientos contra el medio y su directora, por parte de funcionarios del Gobierno y personas cercanas al poder. En ese sentido, advirtió que les “preocupa que esta nueva actuación represente una escalada en el hostigamiento”.

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Entre los ataques, mencionan una columna de opinión publicada en la revista Semana por Carlos Suárez, estratega del presidente Abelardo De La Espriella y presidente de la junta de Ecopetrol, en la que, según el medio, se hicieron presuntos señalamientos contra su directora y su familia.

La Silla Vacía también cuestionó que la Superintendencia de Sociedades tenga prevista una visita el mismo día y bajo una justificación idéntica a una empresa del hermano de Suárez. El medio aseguró que dicha compañía no tiene ninguna conexión jurídica, legal, económica ni empresarial con La Silla Vacía.



En el comunicado, el medio indicó que solicitó el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) durante la diligencia, con el propósito de garantizar el respeto de sus derechos y las garantías constitucionales.

Asimismo, recordó que no es la primera vez que enfrenta actuaciones de este tipo por parte de entidades estatales. Señaló que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro también fue objeto de procedimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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La Silla Vacía aseguró al final de su comunicado que continuará desarrollando su labor periodística con independencia y sostuvo que ninguna presión política o institucional condicionará sus investigaciones ni sus publicaciones.

Por su parte, Blu Radio intentó establecer contacto con la Superintendencia de Sociedades para conocer su versión sobre la visita administrativa anunciada y los cuestionamientos planteados por La Silla Vacía. Sin embargo, al cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta por parte de la entidad.

