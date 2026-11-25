El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella informó que no continuará con las acciones para lograr el ingreso y adhesión de Colombia al Grupo de los BRICS y al Nuevo Banco de Desarrollo de ese organismo multilateral cuyos países fundadores son China, Brasil, Rusia e India.

A través de un pronunciamiento oficial, el Ejecutivo señaló que no dará continuidad a las actuaciones que se venían desarrollando para concretar esta vinculación. Además, confirmó que tampoco realizará nuevas gestiones relacionadas con este organismo multilateral.

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Pese a esta decisión, el Gobierno aseguró que mantendrá su trabajo con otros organismos internacionales y socios estratégicos, con el propósito de movilizar recursos y obtener asistencia técnica que contribuya al cumplimiento de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado: “Colombia, Patria Milagro”.

Finalmente, la Cancillería reiteró el compromiso del país con el multilateralismo y manifestó su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación internacional. Asegurando que el país mantendrá su relacionamiento con otros espacios de cooperación, sin avanzar en su adhesión a los BRICS ni a su banco de desarrollo.