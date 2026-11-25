En el marco del Congreso Nacional de la Infraestructura, que se desarrolla en Cartagena, la Aeronáutica Civil anunció tres medidas orientadas a fortalecer la conectividad aérea y optimizar la operación de los aeropuertos del país.

El director de la entidad, Arnaud Penent d'Izarn, informó que se revisará la asignación de slots, es decir, los turnos autorizados a las aerolíneas para despegar y aterrizar. En el caso del aeropuerto El Dorado, que actualmente tiene una capacidad de 74 operaciones por hora, se evaluará retirar estos espacios a las compañías que no cumplan con la reglamentación establecida.

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Como segundo anuncio, confirmó el regreso de los hidroaviones a Colombia, con un vuelo previsto para la próxima semana, entre Guatapé y Mompox, como parte de una estrategia que busca integrar el transporte aéreo y fluvial y ampliar las alternativas de conectividad en el territorio nacional.

La tercera medida está relacionada con la revisión del modelo de concesiones aeroportuarias, especialmente en San Andrés, donde, según el director, es necesario evaluar las condiciones actuales para responder a las necesidades de conectividad de la isla.



Aeronáutica Civil Foto: X; @AerocivilCol

Durante su intervención, el funcionario también se refirió a la reciente falla tecnológica registrada en el aeropuerto El Dorado, que ocasionó la interrupción de las pantallas de información y afectaciones en la operación aérea.

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“Nosotros en 52, 53 minutos tratamos de hacer las cosas bien. El capital humano de mi entidad es súper, No tenemos, sino darles las gracias a todos los controladores y a toda la gente, soporte técnico, bomberos. Porque esto no quiere decir que se vaya atentado contra la seguridad aérea. ¿Qué pasa? Nunca se apagaron los radares de El Dorado, lo que pasa es que el sistema colapsó. Si ustedes se dieron cuenta, desafortunadamente, el 13 de noviembre pasó lo mismo en Estados Unidos, fueron 4 horas, 7.500 vuelos. Nosotros afectamos 79 vuelos”, dijo.

Finalmente, anunció inversiones para modernizar la infraestructura aeroportuaria y fortalecer los sistemas tecnológicos de la entidad. Señaló que se destinarán recursos por 300 millones de dólares a este propósito y destacó la importancia de avanzar en la renovación de los equipos y sistemas que soportan la operación aérea.