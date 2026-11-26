La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al expresidente del Senado Iván Leonidas Name Vásquez y al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle Aguas, por presuntamente recibir 4.000 millones de pesos provenientes del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La actuación disciplinaria busca establecer la responsabilidad de los dos excongresistas por los dineros que, al parecer, habrían recibido en 2023 y que estarían relacionados con los recursos desviados del contrato suscrito por la UNGRD para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.

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En el caso de Iván Name, quien para la época de los hechos se desempeñaba como presidente del Senado, la Procuraduría investiga la presunta recepción de 3.000 millones de pesos. Según la decisión, esos recursos habrían sido entregados a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, entonces consejera presidencial para las Regiones, en el apartamento del excongresista en Bogotá, los días 12 y 13 de octubre de 2023.

La hipótesis disciplinaria señala que el dinero tendría origen ilegal en el contrato de los 40 carrotanques y habría llegado a Name mediante la intermediación de Ortiz, quien también fue vinculada a la actuación disciplinaria.



Por su parte, Andrés Calle, quien ocupaba la Presidencia de la Cámara de Representantes, es investigado por presuntamente recibir 1.000 millones de pesos. De acuerdo con la Procuraduría, la entrega habría sido realizada por Sneyder Pinilla, entonces subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, el 14 de octubre de 2023, en el apartamento del excongresista en Montería, Córdoba.

En este caso, el organismo de control también busca establecer si los recursos habrían tenido como finalidad financiar las campañas políticas del padre y del hermano de Calle, quienes aspiraban a la Alcaldía de Montelíbano y a la Gobernación de Córdoba, respectivamente. A cambio, presuntamente, se habría buscado favorecer proyectos de ley que se encontraban en trámite en el Congreso.

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La actuación disciplinaria comenzó el 3 de mayo de 2024, cuando se ordenó la apertura de una indagación previa contra Name y Calle, en sus condiciones de senador y representante a la Cámara. Posteriormente, el 25 de julio de ese año, fue vinculada Sandra Liliana Ortiz Nova.

El 16 de mayo de 2025, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra los dos expresidentes del Congreso, Ortiz Nova y Carlos Ramón González Merchán, quien para la época de los hechos se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).