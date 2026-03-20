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CTI allana apartamento de Andrés Calle en el que habría recibido dinero de Sneyder Pinilla

El operativo se desarrolló en el norte de la ciudad de Montería.

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