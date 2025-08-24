CASO UNGRD: Esta semana arranca la batería de declaraciones de Sneyder Pinilla contra congresistas

Mañanas Blu 10:30 a.m. conoció que este lunes, a las 9:00 a.m., Pinilla está citado a rendir testimonio en el despacho de la magistrada Lombana contra los senadores José Elías Chagüi y Marta Peralta.

La solidez probatoria del macrocaso de corrupción de la UNGRD atraviesa un momento muy vulnerable. Sin el blindaje legal de los principios de oportunidad de testigos clave como Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, el castillo de pruebas y declaraciones se derrumba, y se abre la puerta a la fiesta de la impunidad.

Citación a declaraciones de Sneyder Pinilla Suministrada

Por eso, el aval de un juez al principio de oportunidad de Sneyder Pinilla, el pasado miércoles, fue un paso importante para amurallar jurídicamente el caso en la Corte Suprema y la Fiscalía. Recordemos que el exsubdirector de la UNGRD se comprometió a declarar en contra de 23 personas.

Ahora, al ser aprobado su acuerdo de colaboración, empiezan en firme las citaciones para entregar su arsenal de declaraciones y pruebas. Mañanas Blu 10:30 a.m. conoció que, en los próximos días, Sneyder Pinilla está citado por dos magistrados: este lunes, a las 9:00 a.m., rendirá testimonio en el despacho de Cristina Lombana contra los senadores José Elías Chagüi y Marta Peralta; y el próximo lunes, 1 de septiembre, lo hará en el de Misael Rodríguez, por el caso de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Cabe recordar que, además de su testimonio, el exsubdirector de la UNGRD ha aportado a la Fiscalía diversas pruebas, consolidadas en la matriz de colaboración. Elementos como chats de WhatsApp, datos de georreferenciación, entre otros, con los que busca demostrar la veracidad de sus declaraciones.

