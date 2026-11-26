La Corte Suprema de Justicia pidió al Ministerio de Justicia información sobre el avance del trámite de extradición del exmagistrado y expresidente de ese alto tribunal José Leonidas Bustos Martínez, condenado por su participación en el denominado ‘cartel de la toga’.

La solicitud fue realizada mediante una carta de la Sala de Casación Penal, dirigida al Ministerio de Justicia, actualmente en cabeza de Iván Cancino, con el propósito de conocer el estado del procedimiento para lograr el regreso de Bustos a Colombia, donde debe cumplir la condena que le fue impuesta por la justicia.

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La petición fue firmada por el magistrado Gerson Chaverra, ponente del proceso contra el exmagistrado. En el documento, Chaverra explicó que durante una sesión ordinaria de la Sala de Casación Penal, realizada el pasado 25 de noviembre, se tomó la decisión de “solicitar información sobre el estado del trámite de extradición” de Bustos.

De acuerdo con la solicitud, la información requerida al Ministerio de Justicia está relacionada con el proceso de extradición que se adelanta para que Bustos, quien actualmente vive en Canadá, pueda ser requerido por las autoridades colombianas y cumpla la pena que tiene pendiente con la justicia nacional.



Leonidas Bustos Foto: BLU Radio, archivo

La petición de la Corte se produce después de que, el pasado 16 de octubre, la Sala de Casación Penal dejara en firme la condena de diez años de prisión contra José Leonidas Bustos Martínez, quien además fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia. La decisión confirmó la responsabilidad del exmagistrado por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir.

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La sentencia de la Sala Penal estableció que el exmagistrado participó en actuaciones irregulares relacionadas con abogados y funcionarios judiciales para intervenir en procesos contra congresistas aforados.

De acuerdo con el fallo, estas actuaciones estaban relacionadas con la búsqueda de decisiones favorables o dilaciones dentro de los procesos judiciales, a cambio de pagos.