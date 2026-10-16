Corte Suprema confirma condena de 10 años contra Leonidas Bustos por escándalo del cartel de la toga

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 10 años y tres meses de prisión contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, y requirió al Gobierno Nacional para que adelante las gestiones diplomáticas necesarias para lograr su extradición desde Canadá y que cumpla la pena en Colombia. La sanción también contempla una multa y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.

El exmagistrado fue condenado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, en el caso conocido como el cartel de la toga, una red de corrupción que operó formalmente entre 2012 y 2017 y que buscaba obtener dinero a cambio de interferir en investigaciones penales contra congresistas señalados de tener vínculos con grupos paramilitares.

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“José Leonidas Bustos aportaba a los fines de la empresa criminal con su rol de Magistrado de la Sala de Casación Penal, así como sus dignidades de representación de la Corporación, rol que instituía una garantía institucional para que los acuerdos que se hicieran con los aforados salieran avante y tuvieran su colaboración”, se lee en la sentencia.

Leonidas Bustos / Foto: Rama judicial

Según la sentencia, el exmagistrado aceptó promesas de pagos y dádivas, entre ellas dinero en efectivo y un reloj de lujo, por intermedio del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera y del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte.



“Los dineros así ilícitamente obtenidos eran distribuidos, en efectivo o en especie, entre los miembros de la empresa criminal, siendo así que el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera entregó $200.000.000 y un reloj Cartier, referencia Ballon Bleu, a José Leonidas Bustos”, se añade en la sentencia.

La Corte estableció que Bustos puso su posición y respaldo institucional al servicio de esos acuerdos ilegales, con el propósito de garantizar que se cumplieran si los procesos llegaban a discusión de la Sala. Entre los casos relacionados con esta red estaban los de los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile Fayad.

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“Se prestó para, de requerirse, respaldar, influir, afianzar en las decisiones que la Sala debía adoptar en el marco de las investigaciones contra aforados”, señala la Corte.

Durante el proceso, la defensa cuestionó la claridad de la acusación y la validez de las pruebas. Sin embargo, la Sala rechazó estos argumentos y concluyó que los hechos atribuidos al exmagistrado estaban suficientemente descritos desde el inicio del proceso.

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Para confirmar la condena, los magistrados valoraron el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, contrastado con declaraciones de otros funcionarios judiciales, conversaciones, registros de visitas al Palacio de Justicia y viajes a Panamá y Miami. También tuvieron en cuenta evidencias obtenidas mediante cooperación judicial con Estados Unidos.

La Corte descartó que la decisión estuviera influenciada por la presión de los medios de comunicación y concluyó que Bustos actuó con conocimiento de la ilegalidad de su conducta, teniendo en cuenta su trayectoria en el derecho penal y la responsabilidad que implicaba su cargo.

"De tal modo, José Leonidas Bustos materializó varias traiciones: a la ciudadanía, a la Colegiatura que lo acogió, a la tradición histórica de esta última, y al rol de la más alta dignidad judicial al que un abogado, en el ámbito nacional, puede aspirar”, agrega la Corte.

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Finalmente, debido a que el exmagistrado Bustos se encuentra en Canadá, la Corte ordenó remitir de inmediato una copia de la sentencia a los ministerios de Justicia y del Derecho, y de Relaciones Exteriores, para que adelanten las gestiones correspondientes.