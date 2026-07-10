Corte Suprema niega la libertad condicional a exmagistrado condenado por el Cartel de la Toga

La Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de negar la libertad condicional al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, condenado por el Cartel de la Toga por el delito de concusión.

La Corte explicó que Pretelt ya había cumplido el tiempo mínimo de la pena requerido para solicitar este beneficio. Además, destacó que ha tenido buen comportamiento en prisión, cuenta con apoyo familiar y social, no tiene pendientes pagos por perjuicios y recibió un concepto favorable por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). También tuvo en cuenta las actividades de estudio, trabajo y enseñanza que ha realizado mientras permanece privado de la libertad.

Sin embargo, los magistrados señalaron que cumplir esos requisitos no significa que la libertad condicional deba concederse de manera automática. Explicaron que la ley obliga a analizar otros aspectos, como la gravedad del delito, el proceso de resocialización del condenado, su comportamiento durante la condena y si realmente se han cumplido los objetivos de la pena.

Al revisar el caso, la Corte recordó que Pretelt fue condenado por solicitar 500 millones de pesos para intervenir en un proceso de tutela presentado por Fidupetrol, aprovechando su cargo como magistrado de la Corte Constitucional. Según el alto tribunal, esa conducta afectó gravemente la confianza de los ciudadanos en la justicia y perjudicó la imagen de esa institución.



Aunque la Corte reconoció que el exmagistrado ha mostrado avances positivos durante el tiempo que ha permanecido en prisión y que ya podía solicitar la libertad condicional, concluyó que todavía no existen suficientes elementos para considerar que su proceso de resocialización está completamente consolidado.

Por esa razón, la Sala Especial de Primera Instancia decidió mantener la negativa de concederle la libertad condicional, por lo que Jorge Ignacio Pretelt Chaljub deberá continuar cumpliendo su condena en prisión.