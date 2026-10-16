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Blu Radio  / Judicial  / Juez revoca decisión y avala extracción de información digital en investigación del caso Lili Pink

Juez revoca decisión y avala extracción de información digital en investigación del caso Lili Pink

Tras revisar nuevamente las actuaciones, el juez concluyó que los peritos trabajaron sobre las evidencias originales, en cumplimiento de una nueva orden de policía judicial, dentro del plazo legal y con el correspondiente control judicial.

Local de Lili Pink
Local de Lili Pink
Foto: Blu Radio
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

El Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá declaró legal la extracción de información digital realizada por peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) sobre cinco evidencias tecnológicas incautadas en el caso Lili Pink. La decisión se produjo tras resolver una apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra un fallo que había declarado ilegal ese procedimiento.

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El despacho revocó la decisión adoptada el 11 de agosto de 2026 por el Juzgado 67 Penal Municipal de Bogotá, que había cuestionado la legalidad del análisis forense practicado sobre los dispositivos.

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Tras revisar nuevamente las actuaciones, el juez concluyó que los peritos trabajaron sobre las evidencias originales, en cumplimiento de una nueva orden de policía judicial, dentro del plazo legal y con el correspondiente control judicial.

Durante la actuación también fueron examinados los cuestionamientos de la defensa sobre una presunta falta de lealtad procesal por parte de la Fiscalía en el desarrollo de las labores investigativas. Frente a esos señalamientos, el juez consideró que no estaban respaldados por elementos probatorios o indicios que permitieran sustentarlos.

En su decisión, el despacho calificó las acusaciones como “meras conjeturas, especulaciones e hipótesis carentes de todo respaldo probatorio o indiciario”, con lo que desestimó los reparos formulados por la defensa contra la actuación del ente acusador.

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Con esta determinación, el juzgado avaló la legalidad de la extracción de información digital realizada sobre las cinco evidencias tecnológicas y revocó la decisión que había invalidado ese procedimiento.

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