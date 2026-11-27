ulián Quintana, abogado de la familia que denunció al exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo por presuntos delitos sexuales contra una menor de edad, afirmó en Mañanas Blu que las pruebas en su contra son "contundentes" y que la orden de captura demuestra que existen elementos que acreditan su posible responsabilidad. Sus declaraciones se conocieron horas después de que la Guardia Civil española retuviera al exmandatario en un puesto de policía de la isla de Lanzarote, por solicitud de la Fiscalía y a través de una notificación roja de Interpol.

La orden de captura fue expedida el 9 de septiembre de 2026 por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento, según el reporte oficial sobre la captura en España de Carlos Caicedo por el caso de presunto abuso a menor.

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Abogado afirma que las pruebas contra Carlos Caicedo son "contundentes"

Quintana, exdirector del CTI, evitó entrar en detalles del expediente por la reserva del proceso, pero se refirió al material que, según él, reposa en manos de la Fiscalía.

"Las pruebas son contundentes desde los dictámenes de medicina legal hasta los testigos, grabaciones, mensajes de texto, absolutamente todo", dijo. En su concepto como abogado, el exgobernador "no se va a escapar" de la justicia.



El jurista recalcó que la decisión de fondo corresponde a los jueces: "Quienes toman las decisiones son los jueces de la República, ya tenemos una orden de captura". Más adelante insistió: "Son pruebas contundentes, irrefutables en mi opinión y, mire, si ello no fuera una realidad, esa orden de captura seguramente no hubiera salido".

La representación de las víctimas espera ahora que se surta lo más pronto la extradición del exmandatario para avanzar hacia la imputación y el juicio.

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Los hechos que denuncia la familia de la menor

Al describir el caso, Quintana lo calificó en términos severos: "Esto es una cosa de terror, es una cosa inadmisible". Según su versión, el exgobernador presionaba a la madre para tener acceso a la niña y, tras el presunto abuso, le insistía en volver a verla. "Es una cosa enferma", afirmó.

El abogado sostuvo que el hecho que desencadenó la denuncia ocurrió en el apartamento de Caicedo en Santa Marta, donde, según su relato, la madre lo encontró con la menor en una situación que evidenciaba el abuso. También afirmó que, durante la valoración ante psiquiatras forenses, la niña reveló que no había sido la primera vez, hechos que incluso la madre desconocía.

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Quintana añadió otro elemento que considera grave: según dijo, cuando la menor contó lo ocurrido en su colegio, la rectora habría recomendado retirarla de la institución sin activar la ruta de atención psicológica y psiquiátrica correspondiente.

Cómo conoció la madre a Carlos Caicedo

Consultado sobre la relación entre la madre y el exgobernador, el abogado explicó que se trató de un vínculo político. "Ella llega siendo una líder política del Magdalena", dijo, y describió que Caicedo poco a poco se ganó su confianza.

"Primero le ayuda con un contrato para su familia, después la vincula a ella a entidades de la gobernación", relató. Para Quintana, lo inusual comenzó "cuando ya comienza a direccionar esos intereses ante su pequeña niña".

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El abogado también explicó por qué, a su juicio, la madre no advirtió el riesgo a tiempo: "Es una persona que manipula muy bien y es el político más poderoso de Santa Marta". Según dijo, en la ciudad "no se mueve una hoja" sin la autorización del exmandatario.

Amenazas obligaron a la madre y a la niña a salir de Santa Marta

Uno de los puntos que más destacó el abogado fueron las amenazas contra la madre y la menor. "Ellas tuvieron que huir de Santa Marta, estar en otra parte del país con protección porque han sido amenazadas", aseguró.

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De acuerdo con su relato, la madre fue perseguida por personas en motocicleta: "Le mostraban armamento y constantes amenazas, y hasta el día de hoy todavía la siguen amenazando". Según Quintana, los mensajes advertían que las iban a asesinar y les exigían retractarse.

"No es la única víctima": el llamado a denunciar

El abogado aseguró que este caso podría abrir la puerta a nuevas denuncias. "No es la única víctima", afirmó, y explicó que ha conversado con otras madres que le han entregado grabaciones, aunque no las ha remitido a la justicia porque no lo han autorizado.

"Hay muchas madres y otras niñas que no denuncian porque las están amenazando, las están presionando", dijo. A su juicio, la captura constituye un precedente: "Este precedente de la justicia marca un antes y un después".

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Contexto del caso contra Carlos Caicedo

Los hechos fueron denunciados el 2 de julio de este año, fecha para la cual Caicedo ya habría salido del país. El 23 de julio, en virtud del fuero que tenía, el caso fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia. En su momento, el Gobierno se pronunció y el Ministerio de Justicia pidió una investigación rigurosa por las denuncias de abuso sexual contra Carlos Caicedo.

El exgobernador ha rechazado los señalamientos y ha calificado la denuncia como una "persecución sistemática" en su contra. Su defensa también ha negado que haya evadido la justicia; su abogada aseguró que "Caicedo no se ha fugado" y que comparecerá ante las autoridades.

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Este proceso se suma a otros frentes judiciales del exmandatario, quien fue condenado a más de 9 años de cárcel por irregularidades en un contrato en Santa Marta, decisión que su defensa anunció que apelará. Caicedo, exalcalde de Santa Marta, también aspiró a la Presidencia y renunció a su candidatura para adherir a Iván Cepeda.

Tras su retención en territorio español, el caso queda sujeto a las actuaciones diplomáticas y judiciales entre Colombia y España para definir su eventual extradición.