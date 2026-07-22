MinJusticia pide investigación rigurosa por denuncias de abuso sexual contra Carlos Caicedo

La ministra de Justicia y del Derecho encargada, Cielo Rusinque, se pronunció este martes sobre las denuncias conocidas públicamente contra el excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntos hechos de violencia sexual contra una niña y su madre. A través de un comunicado, calificó las acusaciones como de "extrema gravedad".

Según el pronunciamiento, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2023, cuando la menor tenía ocho años. La ministra también señaló que estas denuncias se suman a otros señalamientos previos de acoso sexual formulados por varias mujeres, por lo que consideró que no pueden entenderse como hechos aislados y que ameritan una revisión de posibles patrones de abuso de poder.

Rusinque rechazó cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y afirmó que, de comprobarse los hechos, se trataría de una de las expresiones más graves de violencia, por las afectaciones que genera en el desarrollo, la seguridad y la confianza de las víctimas.

La funcionaria hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta el fuero que en su momento ostentó Caicedo, para que adelanten las investigaciones correspondientes. Además, insistió en que el proceso debe garantizar la protección de las presuntas víctimas, evitar su revictimización y respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.



Finalmente, la ministra aseguró que ningún cargo público, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un escudo frente a denuncias de esta naturaleza y reiteró que la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual es una obligación del Estado y de todas las instituciones.