Defensa de Carlos Caicedo apelará condena por corrupción: presentará tres solicitudes de nulidad

La defensa del exgobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar anunció una ofensiva jurídica para intentar revertir la condena emitida en primera instancia por el caso de los denominados Centros de Salud, proceso relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de estas obras durante su administración como alcalde de Santa Marta.

El abogado de Caicedo, Luis Carlos Torregrosa, confirmó que interpondrá los recursos de apelación y casación, además de presentar tres solicitudes de nulidad, al considerar que existen presuntas irregularidades que comprometen la validez del proceso.

La decisión se conoce horas después de que la juez del caso condenara al exmandatario. Sin embargo, determinó que no será privado de la libertad mientras la sentencia no quede debidamente ejecutoriada, por lo que Caicedo continuará en libertad durante las siguientes etapas del proceso.

"Lo primero que debemos destacar es que la juez profirió un fallo de primera instancia respecto del cual caben los recursos de apelación y el recurso extraordinario de casación. Lo segundo es que la juez determinó no privar de la libertad al doctor Carlos Eduardo Caicedo hasta tanto la decisión quede debidamente ejecutoriada", afirmó Torregrosa.



El defensor insistió en que la condena será controvertida porque, a su juicio, el exgobernador no tenía competencia sobre el manejo presupuestal ni contractual de la entidad involucrada. "Debemos señalar que el doctor Carlos Eduardo Caicedo no tiene funciones presupuestales, financieras, ni mucho menos en contratación. Mal puede el doctor Caicedo responder por delitos de celebración indebida de contratos o de peculado", manifestó.

Torregosa también cuestionó que otras personas que participaron directamente en la ejecución del contrato no hayan sido condenadas dentro del mismo proceso. "Incluso extraña que ni los contratistas, interventores ni gerentes de la ESE hayan sido condenados por los hechos por los cuales hoy se condenó al doctor Carlos Eduardo Caicedo", sostuvo.

El abogado agregó que Caicedo ha comparecido ante la justicia cada vez que ha sido requerido y continuará ejerciendo su derecho a la defensa mediante los recursos previstos en la ley. Con este anuncio, el proceso entra ahora en una nueva etapa judicial. El Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver el recurso de apelación y, de mantenerse la condena, la defensa acudirá al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Paralelamente, el despacho judicial deberá pronunciarse sobre las tres solicitudes de nulidad anunciadas por el equipo jurídico del exgobernador.

Publicidad

Mientras esos recursos son estudiados por la justicia, la condena de primera instancia aún no queda en firme y Carlos Caicedo permanecerá en libertad.