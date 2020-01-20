Publicidad

Julián Quintana

Julián Quintana

  El lugar exacto donde se perdió Valeria Afanador en Cajicá y los cinco puntos de búsqueda
    Fotomontaje: Blu Radio
    Judicial

    Familia de Valeria Afanador pide a Fiscalía imputar cargos a rectora y profesores de colegio

    El abogado de la familia, Julián Quintana, explicó que, en su concepto, los directivos y docentes del plantel tendrían responsabilidad directa por no garantizar la seguridad de la menor, quien desapareció en inmediaciones de la institución el pasado 12 de agosto.

  Foto: Blu Radio - Julian Quintana / Blu Radio
    Foto: Blu Radio - Julian Quintana / Blu Radio
    Caribe

    A Carlos Caicedo las AUC le perdonaron la vida a cambio de contratos, dice Fiscalía: Julián Quintana

    "Es importante decir que en este tipo de casos hay testigos que en principio afirmaron y después se rectificaron", aclaró el jurista en entrevista con Mañanas BLU 10:30

  Blu Radio. Hacker Andrés Sepúlveda / Foto: El Espectador
    Blu Radio. Hacker Andrés Sepúlveda / Foto: El Espectador
    Judicial

    Archivan denuncia del hacker Sepúlveda en contra de exdirector del CTI

    Las denuncias eran por supuestas intercepciones ilegales.

  • 27033_119285-julian_quintana_director_cti_captura_youtube.jpg
    119285-julian_quintana_director_cti_captura_youtube.jpg
    Nación

    Entregué pruebas de que se debía cambiar sistema de interceptación: exdirector CTI

    Julián Quintana aseguró que entregó más de 100 documentos en los que mostraba que varios funcionarios se quejaban del sistema antiguo.

  Foto: Blu Radio - Julian Quintana / Blu Radio
    Foto: Blu Radio - Julian Quintana / Blu Radio
    Judicial

    “Jamás en la vida he pedido un peso para hacer cosas ilegales”: Julián Quintana

    El exdirector del CTI aseguró que su nombre pudo ser usado de manera indebida en medio de un escándalo sobre extinción de dominio en la Fiscalía.

  BLU Radio, Julián Quintana / Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
    BLU Radio, Julián Quintana / Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
    Judicial

    “Utilizaron indebidamente mi nombre”: exdirector del CTI tras su interrogatorio

    Aseguró que nunca ha hecho “nada ilegal ni como funcionario ni como abogado”.

  • 27033_119285-julian_quintana_director_cti_captura_youtube.jpg
    119285-julian_quintana_director_cti_captura_youtube.jpg
    Judicial

    Fiscalía llama a interrogatorio a Julián Quintana, exdirector del CTI

    Para el próximo martes quedó programada la diligencia de interrogatorio en contra del exdirector del CTI de la Fiscalía Julián Quintana

  BLU Radio // Carlos Andrés Sepúlveda, el 'hacker' // Foto: BLU Radio
    BLU Radio // Carlos Andrés Sepúlveda, el 'hacker' // Foto: BLU Radio
    Judicial

    Hacker Sepúlveda reaparece en la Fiscalía para declarar contra el exdirector del CTI

    Según la versión del hacker, Julián Quintana le pidió intervenir el correo de Ernesto Yamhure.

  Foto: Musa Besaile / BLU Radio
    Foto: Musa Besaile / BLU Radio
    Judicial

    Luis Gustavo Moreno ya fue denunciado ante la Fiscalía, dice abogado de Musa Besaile

    Blu Radio pudo conocer que Julián Quintana, abogado del senador de La U Musa Besaile, ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía.

  • 5046_Captura de pantalla. Youtube
    Captura de pantalla. Youtube
    Nación

    Exdirector del CTI rendirá declaración en la Procuraduría

    Julián Quintana deberá declarar en el proceso que se adelanta contra el almirante Álvaro Echandía, director del DNI.

