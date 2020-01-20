Blu Radio Julián Quintana
Julián Quintana
Familia de Valeria Afanador pide a Fiscalía imputar cargos a rectora y profesores de colegio
El abogado de la familia, Julián Quintana, explicó que, en su concepto, los directivos y docentes del plantel tendrían responsabilidad directa por no garantizar la seguridad de la menor, quien desapareció en inmediaciones de la institución el pasado 12 de agosto.
A Carlos Caicedo las AUC le perdonaron la vida a cambio de contratos, dice Fiscalía: Julián Quintana
"Es importante decir que en este tipo de casos hay testigos que en principio afirmaron y después se rectificaron", aclaró el jurista en entrevista con Mañanas BLU 10:30
Archivan denuncia del hacker Sepúlveda en contra de exdirector del CTI
Las denuncias eran por supuestas intercepciones ilegales.
Entregué pruebas de que se debía cambiar sistema de interceptación: exdirector CTI
Julián Quintana aseguró que entregó más de 100 documentos en los que mostraba que varios funcionarios se quejaban del sistema antiguo.
“Jamás en la vida he pedido un peso para hacer cosas ilegales”: Julián Quintana
El exdirector del CTI aseguró que su nombre pudo ser usado de manera indebida en medio de un escándalo sobre extinción de dominio en la Fiscalía.
“Utilizaron indebidamente mi nombre”: exdirector del CTI tras su interrogatorio
Aseguró que nunca ha hecho “nada ilegal ni como funcionario ni como abogado”.
Fiscalía llama a interrogatorio a Julián Quintana, exdirector del CTI
Para el próximo martes quedó programada la diligencia de interrogatorio en contra del exdirector del CTI de la Fiscalía Julián Quintana
Hacker Sepúlveda reaparece en la Fiscalía para declarar contra el exdirector del CTI
Según la versión del hacker, Julián Quintana le pidió intervenir el correo de Ernesto Yamhure.
Luis Gustavo Moreno ya fue denunciado ante la Fiscalía, dice abogado de Musa Besaile
Blu Radio pudo conocer que Julián Quintana, abogado del senador de La U Musa Besaile, ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía.
Exdirector del CTI rendirá declaración en la Procuraduría
Julián Quintana deberá declarar en el proceso que se adelanta contra el almirante Álvaro Echandía, director del DNI.