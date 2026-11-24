Luego de hallar el cuerpo del estudiante de Los Andes, Gabriel Cárdenas, de 17 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado 19 de noviembre, el Salto del Tequendama permanece bajo la atención de las autoridades. La recuperación del cuerpo se realizó en la tarde del lunes 23 de noviembre, en inmediaciones de la cascada, en un procedimiento que requirió la presencia de varios organismos de emergencia.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Soacha, Bomberos Voluntarios de San Antonio del Tequendama y la Policía. La operación de recuperación del cuerpo despertó la inquietud de los habitantes del sector, quienes llegaron al lugar para observar el procedimiento.

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¿Cómo se recuperó el cuerpo de Gabriel Cárdenas?

El capitán Álvaro Farfán, vocero de los Bomberos de Cundinamarca, reveló que el cuerpo fue recuperado a aproximadamente 100 metros de profundidad en el Salto del Tequendama.



El procedimiento requirió la participación de diferentes unidades de bomberos que trabajaron en el lugar para recuperar el cuerpo y facilitar su traslado, mientras las autoridades avanzaban con las diligencias necesarias para establecer oficialmente la identidad de la víctima.

#ATENCIÓN. Fue encontrado sin vida en el Salto del Tequendama Gabriel Cárdenas, el estudiante de la Universidad de los Andes que había sido reportado como desaparecido. A esta hora, autoridades y organismos de emergencia adelantan las labores de extracción tras verificar su… pic.twitter.com/oLpUugCh8I — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 23, 2026

De acuerdo con lo revelado por los organismos de emergencia, se trataba de un joven de aproximadamente 17 años. Adicionalmente, en el lugar se habrían encontrado documentos de identidad que corresponderían al estudiante desaparecido. Sin embargo, el proceso de identificación está a cargo del CTI de la Fiscalía.

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Durante el levantamiento del cuerpo se produjo una fuerte congestión vehicular. Ante ello, las autoridades implementaron acciones para controlar la circulación en el lugar, mientras algunos viajeros aprovecharon para observar el procedimiento.

¿Qué se sabe de la desaparición de Gabriel Cárdenas?

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Gabriel Cárdenas fue reportado como desaparecido el 19 de noviembre, luego de salir de su vivienda en Kennedy con destino a la Universidad de Los Andes, en el centro de Bogotá. El joven solicitó un servicio de motocicleta por aplicación, pero no llegó al campus universitario.

Durante las labores de búsqueda también se conoció un video de una cámara de seguridad ubicada cerca de la carretera del Salto del Tequendama. En las imágenes aparecería un joven con características similares a las de Gabriel, caminando por el sector y posteriormente devolviéndose por la berma, donde se encontraban algunos trabajadores de la malla vial.

Mientras se conocía el hallazgo, las autoridades continuaban con los procedimientos de identificación y recolección de elementos para esclarecer las circunstancias en las que el joven llegó a este punto de Cundinamarca.