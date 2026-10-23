"Afinia es el peor negocio en la historia de EPM": gerente

El gerente de EPM, John Maya, se refirió a Afinia como “el peor negocio” en la historia de la compañía. Hay expectativa por conclusiones que entregará este viernes tras reunión con actores del sistema eléctrico para lograr aumentar las transferencias al presupuesto de Medellín en 2027

En medio de las alternativas que busca EPM para hacer frente a la crisis financiera de Afinia, anunció que ya tiene acuerdo para vender su participación en Atenea, la filial que empezó a operar en septiembre el servicio de energía en 35 municipios de Cesar, Bolívar y Magdalena.

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Empresas Públicas de Medellín avanza en una reorganización de sus negocios de energía con la que busca fortalecer su posición financiera, en medio de las dificultades que enfrenta su filial Afinia y de las preocupaciones por el efecto que sus resultados puedan tener sobre los recursos que recibe el Distrito de Medellín.

En ese escenario, la compañía anunció un acuerdo para vender la totalidad de su participación indirecta en Energía Atenea, empresa creada para atender una parte del mercado eléctrico de la región Caribe.



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El gerente de EPM John Maya confirmó que la operación se formalizó mediante la firma de un contrato de compraventa de acciones entre Inversiones Energía Internacional S. A., filial de EPM, y Latam Energy Distribution Group S. A., sociedad domiciliada en Panamá y respaldada por inversionistas centroamericanos con experiencia en sectores como energía, infraestructura, finanzas y telecomunicaciones.

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“El peor negocio que ha hecho EPM es la adquisición de Afinia. Una Afinia que en los últimos años, en el último año, le hemos tenido que hacer unas transferencias del orden de 1.5 billones de pesos. Hemos pagado desde EPM los platos rotos con respecto a ese desbalance que nos está generando”, aseguró.

La transacción comprende la participación de EPM en Distrienergía Internacional Panamá S. A., propietaria del ciento por ciento de Energía Atenea S. A. E. S. P. Esta última recibió, mediante una escisión parcial de Afinia, un mercado que inicialmente comprende 35 municipios: 19 en Cesar, 10 en Bolívar y seis en Magdalena, con cerca de 361.000 clientes.

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No obstante, la venta de Atenea no significa que el cambio de operador sea inmediato. Mientras se cumplen las condiciones necesarias para cerrar la transacción, la empresa continuará funcionando bajo el esquema previsto para la etapa previa al cierre, según informó EPM al mercado de valores.