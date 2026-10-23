Angelópolis se queda sin bomberos y sin transporte: no hay atención de emergencias

Sin transporte y ahora sin bomberos: por falta de contrato con la administración municipal el Cuerpo de Bomberos de Angelópolis reporta dificultades para atender emergencias. Aseguran que durante los 10 meses que van del año, apenas han contado con recursos durante cuatro y medio.

La situación de orden público no es el único asunto que, por estas horas, preocupa al municipio de Angelópolis. Recursos para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos también tiene en serias dificultades la atención de emergencias en esta localidad del Suroeste de Antioquia.

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La imposibilidad para atender algunos de los eventos reportados por la comunidad en los últimos días llevó a la entidad a emitir en las últimas horas un comunicado en el que manifestó que desde el 27 de agosto no cuentan con un contrato vigente con la administración municipal.

Ángela Vélez, comandante del Cuerpo de Bomberos, indicó a Blu Radio que si bien hay voluntad por parte de las autoridades locales para suministrar los recursos financieros necesarios para su operación, estos son escasos y solo han contado con ellos durante cuatro meses y medio durante 2026.



Por lo pronto, persiste el riesgo para atender cualquier emergencia, especialmente durante un periodo marcado por las altas temperaturas, que pueden derivar en incendios forestales o también cambios climáticos abruptos ocasionando otros eventos producto de las lluvias.

“Tuvimos un accidente de tránsito, no había personal, el carro, en el momento, estaba sin combustible, entonces le tocó a la misma comunidad solucionar porque la verdad yo no tenía con quién atender ni nada, entonces pues es tanto el recurso económico como el recurso en personal”, dijo.

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A la espera de los recursos que requieren en el corto plazo para su funcionamiento, Vélez detalló que el alcalde José Luis Montoya avanza en las gestiones para radicar ante el Concejo Municipal la aprobación de una partida presupuestal para 2027 que evite la situación que actualmente se registra. Se estima que al año el Cuerpo de Bomberos de esta localidad necesita cerca de 200 millones de pesos para su operación.