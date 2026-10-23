Hospital U. de Santander estrena área académica y de bienestar para estudiantes de salud

Una nueva área académica y de bienestar fue puesta en funcionamiento en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, con el propósito de mejorar las condiciones de formación y descanso de los estudiantes de carreras de la salud, internos y médicos residentes que realizan sus prácticas en esta institución.

El espacio, ubicado en el piso 13 del hospital, cuenta con una extensión de 1.182 metros cuadrados y fue desarrollado mediante un trabajo conjunto entre la Gobernación de Santander, el HUS y la Universidad Industrial de Santander (UIS).

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La infraestructura dispone de biblioteca, espacios académicos, zonas de alimentación y descanso, gimnasio y áreas de esparcimiento, destinadas a quienes cumplen jornadas de formación clínica y actividades asistenciales en el centro hospitalario.

De acuerdo con la información entregada por la UIS, se estima que el proyecto beneficiará a cerca de 1.451 estudiantes por semestre, entre ellos aproximadamente 100 internos y 118 residentes.



La obra se ejecutó a partir de un acuerdo entre el Hospital Universitario de Santander y la Universidad Industrial de Santander. El HUS cedió una parte del terreno, mientras que la universidad asumió la intervención integral de los espacios.

Los trabajos incluyeron reforzamiento estructural, demolición, construcción, dotación y adecuación de interiores para convertir el piso 13 en un área destinada a las necesidades académicas y de bienestar de la comunidad estudiantil del sector salud.

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Durante la entrega, el rector de la UIS, Hernán Porras Díaz, destacó el carácter público de la iniciativa y la participación de las instituciones en su financiación.

“Esta obra es de todos los santandereanos, de quienes con sus impuestos han hecho posible que hoy tengamos estas instalaciones”, expresó el rector, quien señaló que los espacios estarán al servicio de estudiantes, internos, residentes, especialistas y profesionales que se forman y trabajan en el hospital.

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La Gobernación de Santander, bajo el liderazgo del gobernador Juvenal Díaz Mateus, y la gerencia del HUS, encabezada por el teniente coronel en retiro Ricardo Arturo Hoyos Lanziano, participan en las acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura y las capacidades de la institución.

La puesta en funcionamiento de esta área coincide con otros dos hitos institucionales para el HUS: su reconocimiento oficial como Hospital Universitario y la certificación en Buenas Prácticas Clínicas otorgada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a su Centro de Ensayos Clínicos.

El reconocimiento como Hospital Universitario respalda la integración entre la atención en salud y la formación académica, mientras que la certificación del Invima fortalece las condiciones para desarrollar investigación clínica bajo estándares de calidad y seguridad, informó el centro médico.

