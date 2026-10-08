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UIS se consolida entre universidades de Colombia con mayor reconocimiento de empleadores

La Universidad Industrial de Santander obtuvo un puntaje de 68,4 en el indicador de Reputación entre Empleadores del QS World University Rankings.

FOTO UIS- 2026.jpg
FOTO: Universidad Industrial de Santander- sede Bucaramanga - suministrada por Prensa UIS
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

La Universidad Industrial de Santander se destaca entre las instituciones de educación superior de Colombia por el reconocimiento que reciben sus egresados en el mercado laboral, de acuerdo con los resultados del QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean.

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Uno de los indicadores que refleja este desempeño es la reputación entre empleadores, componente que representa el 20 % de la evaluación del ranking y que mide la percepción de directivos y empleadores de distintos sectores sobre las universidades de las que provienen profesionales considerados competentes, innovadores y efectivos.

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En esta medición, la UIS alcanzó un puntaje de 68,4, resultado que la ubicó en el noveno lugar entre las universidades de Colombia y, según la institución, la posiciona como la universidad con mayor reconocimiento en materia de empleabilidad en Santander y el oriente colombiano.

"El resultado adquiere relevancia porque la reputación entre empleadores busca medir qué tan valorados son los profesionales formados por las universidades en el mundo laboral. En el caso de la UIS, la medición destaca la percepción que tienen los sectores productivos sobre las capacidades de sus egresados", dijo el rector Hernán Porras.

Para la universidad, este reconocimiento refleja el impacto de su formación académica y de su apuesta por la investigación, la innovación y la preparación de talento humano para responder a las necesidades de la región y del país.

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El QS World University Rankings: Latin America & the Caribbean evalúa a las universidades de la región a partir de diferentes indicadores relacionados con aspectos como reputación académica, investigación, empleabilidad, internacionalización y resultados de la formación.

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En este escenario, el desempeño de la UIS en reputación entre empleadores representa un indicador del vínculo entre la formación universitaria y el sector productivo, en una región donde la institución tiene una presencia histórica en la formación de profesionales para áreas estratégicas como ingeniería, ciencias, salud y otros campos del conocimiento.

El resultado también refuerza el posicionamiento de la UIS como una de las principales instituciones de educación superior de Santander y como un referente académico con impacto más allá del departamento.

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