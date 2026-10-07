Colombia avanza en créditos con Alemania por €497 millones para financiar presupuesto de 2026

La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público dio concepto favorable para que la nación, a través del Ministerio de Hacienda, avance en la celebración de tres créditos externos con el banco de desarrollo de Alemania, KfW, por hasta 497 millones de euros.

De acuerdo con el Gobierno, estos recursos serán utilizados para contribuir a la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026 y corresponden a créditos de libre destinación. Esto quiere decir, que el dinero no está destinado a una obra o proyecto específico, sino que podrá incorporarse a la financiación general de las necesidades contempladas en el presupuesto.

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Uno de los principales argumentos del Ministerio de Hacienda para adquirir estos créditos es el costo de la financiación. Según la entidad, la tasa de interés ofrecida por el KfW está alrededor de 200 puntos básicos por debajo de la curva de bonos soberanos de Colombia en euros.

Esto representaría una diferencia cercana a dos puntos porcentuales frente al costo de financiación que tendría Colombia a través de los mercados internacionales de capitales.



Economía Foto: referencia, Blu Radio

Para el Ministerio de Hacienda, esta diferencia permitiría obtener los recursos a un menor costo y, por lo tanto, generar un ahorro en el servicio de la deuda de la nación.

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"Esta autorización refleja el compromiso del Gobierno nacional con la gestión de los recursos necesarios para financiar el presupuesto aprobado por el Congreso de la República", dijo Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público.

Además, el Gobierno señala que el financiamiento hace parte del respaldo de Alemania a Colombia en el cumplimiento de políticas y reformas estructurales, entre ellas las relacionadas con inclusión y cambio climático.

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Aunque la Comisión ya emitió concepto favorable, los recursos todavía no han sido desembolsados. El trámite continuará con la expedición de una resolución del Ministerio de Hacienda que autorice la suscripción de los respectivos contratos de crédito y posteriormente, se realizarán los desembolsos de los préstamos, que están previstos para finales de 2026.