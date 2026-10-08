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Comunidad intentó linchar a hombre señalado de abusar de adulta mayor en Santander

El hombre, de 28 años, fue capturado por orden judicial en San Vicente de Chucurí y es señalado de haber cometido el presunto abuso sexual contra una mujer de 70 años durante una caminata ecológica.

FOTO CAPTURADO ABUSADOR ADULTA MAYOR.jpg
FOTO: Capturado presunto abusador en Santander- captura de video de redes sociales
Por: Javier Rodríguez
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Actualizado: 8 de oct, 2026

Una fuerte reacción de la comunidad se registró en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander, luego de conocerse el abuso sexual contra una mujer de 70 años. Habitantes del sector intentaron tomar justicia por mano propia y estuvieron a punto de linchar al señalado, quien finalmente fue capturado por la Policía.

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El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 5 de octubre, cuando la adulta mayor participaba en una caminata ecológica en zona rural del municipio. De acuerdo con las autoridades, la mujer habría sido víctima de acceso carnal violento.

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Tras avanzar en la investigación, las autoridades ubicaron al presunto responsable en el sector de Placitas, donde efectivos de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura contra un hombre de 28 años.

La orden fue emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí, por el delito de acceso carnal violento. El detenido fue trasladado y dejado a disposición de la autoridad judicial competente.

El procedimiento de captura estuvo marcado por la tensión debido a la reacción de habitantes del sector, quienes intentaron agredir al señalado. Los uniformados intervinieron para evitar que la situación terminara en un linchamiento y garantizar la integridad del capturado.

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El mayor Óscar Peña Sánchez, comandante del Distrito de Policía número 8 de San Vicente de Chucurí, destacó la actuación de los uniformados y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos ante las autoridades.

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“Rechazamos de manera contundente cualquier acto que atente contra la integridad de nuestras mujeres”, señaló el oficial.

La Secretaría de Mujer y Equidad de Género de Santander también se pronunció frente al caso y expresó solidaridad con la mujer de 70 años y su familia.

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La Gobernación de Santander rechazó cualquier forma de violencia contra las mujeres y anunció acompañamiento institucional para la víctima y sus familiares, además de reiterar que la protección de los derechos de las mujeres hace parte de las acciones de seguridad y atención institucional en el departamento.

El hombre capturado deberá comparecer ante la justicia para responder por los hechos que se le atribuyen. Será la autoridad judicial la encargada de determinar su responsabilidad penal.

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