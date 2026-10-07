EDC Medellín llega este fin de semana: estas son las recomendaciones para evitar estafas con boletas

La música electrónica se apodera de Medellín este fin de semana, pero ojo con las estafas. Evite comprar boletas con revendedores no autorizados y reclame con anticipación las manillas oficiales de EDC en los puntos habilitados.

Con la llegada de uno de los festivales de música electrónica más grandes del mundo, EDC, la boletería oficial, operada por Ticketmaster, recordó los riesgos de comprar accesos por fuera de las plataformas institucionales.

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Ante la circulación de ofertas en redes sociales, aplicaciones de mensajería o vendedores callejeros, la recomendación es tajante para evitar estafas con entradas falsas, duplicadas o códigos QR inválidos. La compañía recordó que nunca se deben comprar PDF, capturas de pantalla ni accesos ofrecidos por terceros, y señaló que la entrega oficial varía según el tipo de compra.

Para los combos nacionales, las manillas llegan a domicilio o se reclaman con el QR oficial, mientras que los combos internacionales se retiran de manera presencial. En el caso de las entradas por día individual, el acceso opera de forma cien por ciento digital mediante un código QR dinámico en la aplicación Quentro.



Para quienes deben retirar sus manillas, la logística ya está dispuesta en el punto oficial ubicado en el centro comercial Jumbo de la 65. Las puertas están abiertas en horarios extendidos: hasta el próximo jueves 8 de octubre, en jornada continua, y con horarios especiales entre el viernes 9 y el domingo 11, para facilitar la entrega.

Finalmente, la tiquetera recordó no compartir códigos QR ni datos de pago con desconocidos, garantizando así que la única preocupación de los asistentes este fin de semana sea disfrutar del festival de música electrónica.