Violentos robos de vivienda en Puerto Colombia: van tres en cuestión de 48 horas

Atemorizados están los habitantes de Puerto Colombia (Atlántico) a raíz de los violentos robos que se han registrado, con apenas unas horas de diferencia, en varias viviendas ubicadas en los exclusivos sectores de Pradomar, Altos de Pradomar y las inmediaciones del Castillo de Salgar.

Las víctimas contaron a BLU Radio que al menos cinco delincuentes, vestidos con capuchas y buzos, llegaron armados a las viviendas, cerraron las cortinas y revolcaron todo en busca de elementos de valor.

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En algunos casos, a los ocupantes les apuntaron con armas, los amarraron de manos y pies, les pusieron una funda en la cabeza y los tiraron al suelo, mientras los presionaban para que entregaran joyas, dinero en efectivo y las llaves de sus vehículos.

No conformes con sustraer las prendas y el dinero, los delincuentes golpearon a las víctimas y, con navaja en mano, los amenazaron con cortarles una oreja o un dedo si no entregaban dólares o decían cómo quitarles el GPS a los vehículos que pretendían robar.



Las víctimas denunciaron el caso ante las autoridades y advirtieron que, al parecer, los delincuentes están haciendo sobrevuelos con drones para revisar qué hay al interior de las viviendas, si están ocupadas o no, y cómo pueden vulnerar la seguridad.

Todo esto hace parte de una investigación que ya ha podido identificar el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes, informó el secretario de seguridad de Puerto Colombia, Saúl Leiva.

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"Podemos decir que ya la Policía viene avanzando en lo que corresponde en la individualización de estas personas. Cabe resaltar que ya está identificado el vehículo en el que se transportan ellos, que ha participado en dos de estos hechos, los cuales han quedado registrados en cámaras de seguridad", informó.

El secretario sostuvo que se han implementado “patrullajes mixtos con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, en coordinación con la Oficina de Seguridad y Convivencia, para promover entornos seguros y que le den tranquilidad a la comunidad”.

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No obstante, los habitantes de Puerto Colombia piden que la vigilancia y las medidas de seguridad sean permanentes y no solo por unos días, pues una vez se flexibilizan los controles, los delincuentes regresan a cometer sus fechorías.