Condenan a 28 años de prisión a hombre que secuestró y abusó 12 años de una menor en Medellín

Condenaron a 28 años de prisión a hombre que secuestró y abusó de una menor durante 12 años en Medellín. Tras su captura en 2024, Carlos Humberto Grisales Higuita fue hallado responsable de secuestro agravado y delitos sexuales.

Carlos Humberto Grisales Higuita fue condenado a 338 meses de prisión, equivalentes a 28 años y 2 meses, por su responsabilidad en el secuestro y los abusos sexuales cometidos contra una menor de edad que permaneció retenida durante años en Medellín.

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El caso se conoció después de que la víctima, quien tenía apenas 7 años cuando fue privada de la libertad en 2012, lograra escapar en febrero, cuando tenía 16 años. De acuerdo con la investigación, durante el tiempo que permaneció bajo el control de Grisales Higuita, fue trasladada entre diferentes inmuebles de Medellín y Bello y permaneció incomunicada.

La joven denunció lo ocurrido tras recuperar su libertad, lo que permitió avanzar en la investigación y concretar la captura del señalado responsable.



Ahora, la justicia encontró responsable a Grisales Higuita y le impuso una pena de 338 meses de prisión. La condena deberá ser cumplida en un establecimiento carcelario y, según lo informado por la Alcaldía de Medellín, no contempla beneficios ni subrogados penales.

El hombre fue condenado por delitos como secuestro agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, entre otras conductas relacionadas con los hechos.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó el caso al conocerse la sentencia y señaló que el condenado deberá responder por los delitos cometidos contra la menor: “Para quienes preguntaban qué había pasado con este caso: la justicia hizo su trabajo y tendrá que responder (...). En Medellín no olvidamos. Y mucho menos cuando se trata de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”, aseguró en su cuenta de X.