En UCI están dos mujeres tras accidente que dejó 10 heridos en Tona: parte médico del HUS

Dos mujeres permanecen en una unidad de cuidados intensivos (UCI) luego del accidente de tránsito en el que una buseta cayó a un abismo de aproximadamente 50 metros en zona rural del municipio de Tona, Santander. El siniestro ocurrió durante la tarde del domingo 18 de octubre y dejó un saldo de 10 personas heridas.

De acuerdo con el reporte entregado por el Hospital Universitario de Santander (HUS), las dos mujeres lesionadas ingresaron al centro asistencial y permanecen bajo atención en UCI debido a la complejidad de su estado de salud.

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El hospital también informó sobre el ingreso de dos niños al servicio de urgencias pediátricas. Sin embargo, al momento del reporte, el personal médico verificaba si los menores estaban relacionados con este accidente.

El siniestro se registró en una vía terciaria que comunica al sector de Carrizal con la vereda Vegas, en jurisdicción de Tona. Según explicó el coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, quien apoya las labores de esta dependencia, el vehículo involucrado era una buseta tipo microbús que prestaba un servicio especial.



De acuerdo con la información recopilada por las autoridades locales, el automotor habría estado relacionado con una visita a un sitio turístico cercano al lugar del accidente. No obstante, todavía no se ha establecido si se trataba de un vehículo contratado para transportar a una familia o si era de propiedad de los mismos pasajeros.

Aunque versiones preliminares apuntan a una posible falla en los frenos, el funcionario señaló que las causas del siniestro son materia de investigación y que, por ahora, no existe información confirmada que permita establecer qué provocó que el vehículo se saliera de la carretera y cayera al abismo.

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El balance entregado por el coordinador de Gestión del Riesgo señala que las 10 personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica. Dos de ellas presentaban lesiones de mayor complejidad, según el reporte inicial.

La emergencia fue atendida con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Tona, la Policía Nacional, personal de salud del centro asistencial de San Isidro y habitantes de la zona, quienes participaron en las labores de auxilio.

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Los heridos fueron evacuados en ambulancias y trasladados directamente al centro hospitalario de Bucaramanga, donde continúan recibiendo atención médica.