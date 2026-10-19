La violencia las separó, pero 33 años después madre e hija se reencontraron en Barrancabermeja

Un abrazo que tardó más de tres décadas en llegar puso fin a una larga espera para una madre y su hija, quienes se reencontraron en Barrancabermeja, Santander, después de permanecer separadas por los hechos de violencia del conflicto armado ocurridos en 1993.

La historia comenzó en el Bajo Simacota, donde hombres armados se llevaron a la madre de cuatro hijos. Antes de que esto ocurriera, la mujer dejó a los menores resguardados en la vivienda para evitar que también fueran llevados. Sin embargo, después de varios meses, cuando regresó a buscarlos, los encontró en otro lugar y perdió su rastro.

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Desde entonces, la familia quedó marcada por la separación y la incertidumbre. La hija que hoy vuelve a abrazar a su madre creció sin ella y también perdió a su padre, quien fue asesinado en una finca cuando la niña tenía apenas seis años.

Durante su infancia y juventud, creyó que su madre la había abandonado. Esa idea la acompañó durante años, junto con las preguntas sobre lo ocurrido y el dolor de haber crecido sin el apoyo de sus padres.



Con el paso del tiempo, decidió emprender la búsqueda para conocer la verdad sobre su madre. El proceso estuvo acompañado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que, mediante la investigación y el cruce de información, logró localizarla y hacer posible el reencuentro.

Para la hija, volver a tener a su madre frente a frente significó cumplir un anhelo, pero también enfrentarse a sentimientos que había guardado durante años.

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“Pues mucha alegría y a la vez tristeza. Alegría porque encuentro a mi madre y por fin voy a aclarar mis dudas, recuperar tanto tiempo perdido que hubo entre las dos. Y tristeza porque perdimos mucho tiempo”, relató la mujer buscadora.

Su historia estuvo atravesada por el sufrimiento de crecer sin sus padres y salir adelante por sus propios medios.

“Yo me crié con resentimiento hacia mi mamá porque yo tenía pensado que mi mamá me había abandonado. Pero las cosas no fueron así”, expresó.

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Al otro lado de este abrazo estaba una mujer que también cargó durante años con la ausencia de sus hijos y los recuerdos de una familia que quedó dividida por la violencia.

Al reencontrarse con su hija, expresó su felicidad y agradeció a quienes hicieron posible que volvieran a estar juntas.

“Yo no me cambio por nadie. Me siento muy feliz. Primero que todo, darle gracias a Dios y gracias a ustedes, porque me volví a encontrar con mi hija”, manifestó emocionada.

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La madre recordó que durante todo ese tiempo su hija estuvo presente en su memoria, especialmente en fechas importantes como los cumpleaños. Ahora, la posibilidad de compartir nuevamente con ella representa una alegría que, según expresó, es difícil de describir.

Después de 33 años de búsqueda, madre e hija se reencontraron en Barrancabermeja. En 1993, hombres armados obligaron a la mujer a abandonar su hogar y tuvo que dejar a sus cuatro hijos. Más de tres décadas después, logró reencontrarse con una de sus hijas #MañanasBlu pic.twitter.com/iQJh3eHz5y — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 19, 2026

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Daladier Jaramillo, coordinador del Grupo Interno de Trabajo Magdalena Medio de la UBPD, destacó el resultado del proceso de búsqueda que permitió localizar a la madre y propiciar el encuentro con su hija.

“Una persona que por causa del conflicto armado fue separada del seno de su hogar desde hace más de 33 años y hoy en día madre e hija se reencuentran”, señaló Jaramillo.

El funcionario destacó que este caso se suma a los más de 630 reencuentros realizados por la Unidad de Búsqueda, y reiteró que estos resultados demuestran que los procesos de búsqueda pueden avanzar incluso después de décadas de incertidumbre.