Instalarán barrera para proteger la bocatoma del acueducto de Barrancabermeja

Una barrera mecánica permanente para contener hidrocarburos y aceites será instalada en la bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja, con el propósito de proteger la fuente de captación de agua del acueducto ante posibles derrames y evitar afectaciones en el suministro para los habitantes del distrito.

La medida hace parte del plan de acción para la protección del complejo cenagoso San Silvestre y El Llanito, impulsado por la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja tras la muerte de cuatro manatíes en Caño San Silvestre, un corredor biológico fundamental para esta especie amenazada.

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Leonardo Granados, secretario de Ambiente del distrito, explicó que solicitó el acompañamiento de la Procuraduría Ambiental y Agraria para activar acciones concretas de protección y conservación de los cuerpos de agua.

Como parte de este proceso, se realizó una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Santander, la Corporación Autónoma Regional, Ecopetrol, Cenit, la Procuraduría y asociaciones de pescadores, con el fin de definir estrategias para atender los riesgos ambientales de la zona.



Según explicó Granados, la decisión también responde a la emergencia registrada en 2025, cuando una falla operacional de Cenit, filial de Ecopetrol, provocó el derrame de más de 400 barriles de gasolina, que contaminaron un sector y pusieron en riesgo la captación de agua para el acueducto.

El funcionario señaló que, además de instalar la barrera, se exigirá a la industria petrolera el monitoreo de las líneas de transporte de hidrocarburos cercanas a las ciénagas San Silvestre y El Llanito, así como a Caño San Silvestre, para identificar posibles fallas y reducir el riesgo de nuevos incidentes.

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El plan también contempla acciones de biorremediación en los cuerpos de agua que presenten contaminación o riesgos asociados a la actividad industrial. Entre los sectores que requieren atención está Caño El Rosario, identificado por la Secretaría de Ambiente como una zona que genera presiones ambientales sobre Caño San Silvestre.

Granados indicó que se busca aplicar tecnologías especializadas para avanzar en la recuperación de las fuentes hídricas y atender los pasivos ambientales relacionados con la industria petrolera.

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A estos factores se suman otras actividades que pueden afectar los ecosistemas, como los cultivos de palma africana, la ganadería, la presencia de búfalos y los vertimientos de aguas residuales, que representan riesgos para la calidad del agua y la supervivencia de la fauna.