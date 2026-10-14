Estudiante se quedó dormido en su carro y despertó cuando una grúa lo llevaba a los patios en Bogotá

Un estudiante de la Universidad de los Andes se llevó un susto al despertar y darse cuenta que el carro en el que dormía estaba siendo trasladado por una grúa hacia los patios de Bogotá. El joven dijo que se quedó dormido en su auto mientras esperaba el cambio de clases y cuestionó el procedimiento de las autoridades de tránsito.

Todo comenzó en las afueras de la universidad, donde el estudiante había estacionado su carro después de trasnochar la noche anterior. Según relató a Blu Radio, se acomodó en el vehículo durante la tarde y se quedó dormido sin imaginar que terminaría rumbo a los patios de Álamos, en el occidente de la capital.

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El carro tenía los vidrios polarizados y, de acuerdo con su versión, los funcionarios no se percataron de que había una persona en su interior antes de subirlo a la grúa.

¿Cómo descubrió que se estaban llevando su carro?

El estudiante contó que abrió los ojos cuando el vehículo ya estaba en movimiento y era transportado por la grúa. La situación lo tomó por sorpresa y generó preocupación en su familia, especialmente en su mamá, quien desconocía lo que estaba ocurriendo.



“En lo que yo me despierto, pues ya estaba en una grúa perdido, y pues quedé muy confundido. Mi mamá estaba súper preocupada”, relató el joven en entrevista con Blu Radio.

Según su testimonio, cuando se dio cuenta de que el carro seguía avanzando, intentó que los trabajadores se detuvieran para poder bajarse. Sin embargo, aseguró que no accedieron a su petición y continuaron el recorrido.

Mi reacción primero fue como ver dónde estaba, como que abrí una puerta y esperé a que los muchachos dejaran de conducir

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La situación terminó con la intervención de la Policía. El vehículo quedó inmovilizado en el CAI de Álamos y, posteriormente, fue llevado a los patios del sector.

¿Por qué el estudiante cuestiona el procedimiento?

El joven sostuvo que el procedimiento no se habría realizado correctamente, pues considera que los funcionarios debían verificar que no hubiera nadie dentro del vehículo antes de trasladarlo.

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En su relato, señaló que los vidrios polarizados dificultaban la visibilidad desde el exterior y que era necesario utilizar una linterna o revisar con mayor detenimiento el interior del carro.

“Yo sé que los muchachos revisaron el vehículo, pero como ustedes pueden ver, es un vehículo polarizado”, afirmó.

El estudiante también mencionó el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, relacionado con la inmovilización de vehículos mal estacionados, y aseguró que, según su interpretación, no se puede trasladar un carro a los patios si hay una persona adentro.

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Según el joven, ante la negativa de los trabajadores de detenerse para que él se bajara y cuando estaban a punto de ingresar a los patios, decidió no salir del carro.

Debido a la situación, fue necesaria la presencia de la Policía Nacional. Finalmente, la grúa y el vehículo quedaron en el CAI de Álamos, donde permanecieron durante varias horas.

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Según el relato, hacia las 2:30 de la madrugada, después de unas nueve horas, los funcionarios de la grúa se retiraron y el estudiante terminó con su carro inmovilizado dentro de los patios de Álamos.

Los padres del joven manifestaron su inconformidad con lo ocurrido y anunciaron que presentarían una denuncia. El estudiante indicó que un abogado revisará el caso para determinar si hubo irregularidades y establecer por qué el vehículo fue trasladado con él en su interior.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: