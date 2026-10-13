Parque La Florida se convierte en un laboratorio para renovar las canchas de Bogotá

Tres campos deportivos del parque La Florida serán utilizados para probar nuevas tecnologías que permitan recuperar el césped natural en menos tiempo y mejorar las condiciones de las canchas de Bogotá. La iniciativa, liderada por la empresa Equiver S.A.S. y autorizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), contempla trabajos de recuperación del terreno, mejoramiento del suelo y pruebas con diferentes tipos de grama. El objetivo es que los escenarios intervenidos queden en mejores condiciones y que los resultados ayuden a mejorar el mantenimiento de otras canchas de la ciudad.

La intervención se realiza en los campos 6, 8 y 9 del parque La Florida, donde se adelanta un proyecto que busca convertir estos espacios en un laboratorio para investigar nuevas formas de cultivar, instalar y recuperar el césped natural. Antes de dar luz verde a los trabajos, el IDRD verificó que los tres terrenos no tuvieran reservas ni asignaciones vigentes que pudieran verse afectadas por las obras.

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Como parte del proceso, se realizan labores para nivelar el terreno, mejorar la calidad del suelo y evaluar cómo crece la grama. Según explicó Juan Carlos Salamanca, gerente general de Equiver S.A.S, la intención es conocer mejor el comportamiento del césped y lograr superficies deportivas de mayor calidad.

Uno de los aspectos que más llama la atención del proyecto es el aprovechamiento de materiales vegetales y componentes del suelo recuperados del antiguo escenario deportivo conocido como El Campincito, durante los trabajos relacionados con la construcción del nuevo estadio de Bogotá.



Este proceso permitió producir grama en rollos de gran tamaño que posteriormente se utilizaron para renovar el campo de juego del estadio El Campín. La nueva técnica representa un avance frente a los métodos tradicionales, pues mientras la instalación y recuperación de una cancha podía tardar hasta cuatro meses, en la reciente renovación del estadio fue posible instalar el nuevo césped en menos de una semana.

¿Qué pasa con la grama de tres canchas de fútbol del parque La Florida?



1. El IDRD había autorizado su intervención y mantenimiento.



2. No se afectan actividades programadas de escuelas, clubes o la comunidad que disfruta los espacios del parque.



3. Equiver aportará… pic.twitter.com/N1sxcPts39 — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) October 13, 2026

Sin embargo, los trabajos en La Florida no terminan con la extracción de la grama. El proyecto contempla recuperar y restaurar continuamente las zonas intervenidas mediante nuevas etapas de cultivo e investigación. De acuerdo con Equiver, el nuevo cultivo después de la última extracción estará listo en aproximadamente dos meses.

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La siguiente etapa buscará identificar qué variedades de césped se adaptan mejor a las condiciones de Bogotá, teniendo en cuenta factores como la altura, la temperatura, las lluvias y el uso frecuente de las canchas. También se estudiarán formas de mejorar el suelo, fortalecer las raíces, aportar los nutrientes necesarios y aprovechar mejor el agua mediante sistemas de riego.

Equiver, empresa que trabaja en la construcción, el mantenimiento y la renovación de superficies deportivas, señala que tiene experiencia en escenarios de Bogotá desde aproximadamente el año 2000. Además, ha intercambiado conocimientos con especialistas de otros países, especialmente de Brasil.

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Salamanca explicó que la meta es encontrar soluciones que permitan renovar las canchas más rápido y hacer que el césped resista mejor el uso constante. Estos avances, según indicó, podrían beneficiar no solo a los grandes estadios, sino también a las canchas de los barrios y las localidades, donde las comunidades practican deporte todos los días.

En cuanto a la inversión, la intervención abarca 20.180 metros cuadrados de los tres campos y cuenta con un valor estimado de 444 millones de pesos, bajo un permiso temporal de uso otorgado por el IDRD con una contraprestación en especie. Esto significa que Equiver asume con recursos privados los costos de los trabajos técnicos y la recuperación de los espacios, sin que el instituto tenga que destinar dinero público para estas labores.

El permiso estará vigente hasta el primero de abril de 2027. La meta es entregar los tres campos deportivos en mejores condiciones y aprovechar los conocimientos obtenidos durante el proceso para modernizar el cuidado del césped y reducir los tiempos de recuperación de las canchas de Bogotá.