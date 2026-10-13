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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / IDRD responde por polémica de nueva grama de El Campín, ¿era de cancha pública?

IDRD responde por polémica de nueva grama de El Campín, ¿era de cancha pública?

Se viralizaron videos de camiones cargando pasto que fue extraído de un parque público de la localidad de Engativá.

Grama de El Campín tras los conciertos de BTS.
Grama de El Campín tras los conciertos de BTS. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

La renovación del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, quedó en medio de una controversia tras la denuncia del concejal y exfutbolista Leandro Castellanos, quien señaló que parte de la grama utilizada en el escenario habría sido retirada de canchas del Parque La Florida.

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Frente a los cuestionamientos, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) explicó que la intervención hace parte de un laboratorio de innovación autorizado temporalmente y que la empresa Equiber SAS asumirá mejoras valoradas en 444 millones de pesos, sin utilizar recursos públicos para ese fin.

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A través de un video, Castellanos pidió esclarecer quién autorizó el procedimiento, cómo se trasladó la grama y quién asumirá los costos de recuperar las zonas intervenidas. El concejal también solicitó la publicación de permisos, contratos, facturas, registros de salida y recepción e informes sobre el estado de las canchas, aunque aclaró que su denuncia no constituye por sí sola una prueba de irregularidades.

Así funciona la restauración de gramilla de El Campín.jpg
Así funciona la restauración de gramilla de El Campín //
Fotos: Sencia

En respuesta, el IDRD informó que la extracción de césped en el Parque La Florida está amparada por un permiso temporal de uso concedido a Equiber SAS. Según la explicación, el objetivo es desarrollar pruebas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, además de evaluar técnicas para recuperar superficies deportivas. El proyecto contempla la intervención de 20.180 metros cuadrados correspondientes a las canchas 6, 8 y 9, que deberán ser niveladas y recuperadas con nueva cobertura vegetal y sistemas de riego operativos.

El gerente del IDRD, Daniel García, también se pronunció sobre las críticas y defendió la autorización de los trabajos.

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“¿Quién autorizó la intervención? El IDRD, mediante un permiso temporal para intervenir y mantener estas tres canchas sin afectar escuelas, clubes o la comunidad en general”, explicó.

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El periodista Cristian Marín informó en Blog Deportivo que, en una inspección previa al partido entre Millonarios y Once Caldas, algunos sectores del campo todavía no convencían por su estado, pese a que la empresa encargada de su manejo aseguraba estar trabajando para dejarlo en condiciones. Incluso, una fuente vinculada a la logística del encuentro le manifestó que la cancha no estaba lista.

Así las cosas, desde las 8:30 de la noche de este martes se podrá evidenciar la realidad de la cancha El Campín y cómo se sentirán los jugadores con el correr de los minutos.

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