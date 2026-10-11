Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo del Medellín ante el líder América

La Liga BetPlay II continúa su calendario con resultados que mantienen la atención sobre los equipos que buscan avanzar en el campeonato. Entre los encuentros más destacados de la jornada estuvieron la victoria de Independiente Medellín sobre América de Cali, el triunfo de Jaguares ante Deportes Tolima y el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, que terminó después de una interrupción por enfrentamientos entre las barras bravas.

¿Cuáles fueron los resultados de fecha 14 de la Liga BetPlay?

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Los partidos disputados dejaron marcadores variados, con varios equipos que repartieron puntos y otros que consiguieron victorias importantes en sus respectivos compromisos.

La jornada dejó ocho encuentros con victorias, empates y un partido sin goles. Independiente Medellín venció 2-1 al América de Cali, mientras Jaguares superó 3-2 al Deportes Tolima. Por su parte, Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 a Boyacá Chicó, en un compromiso que se reanudó tras los desmanes registrados en el estadio La Independencia.



Once Caldas también sumó tres puntos al imponerse 1-0 frente a Llaneros. En los demás partidos, Fortaleza y Millonarios igualaron 1-1; Alianza y Águilas Doradas empataron 2-2, el mismo marcador que registraron Junior e Internacional de Bogotá. Deportivo Pereira y Deportivo Cali, entretanto, terminaron sin goles.

El encuentro entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo tuvo una interrupción debido a desmanes en el estadio La Independencia.

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La fecha 14 tiene dos compromisos aplazados. Atlético Nacional contra Deportivo Pasto, previsto para el jueves 22 de octubre a las 8:00 p. m. Por su parte, Independiente Santa Fe se enfrentará a Atlético Bucaramanga el 26 de octubre a las 8:05 p. m.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

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