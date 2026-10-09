Falleció Eduardo Vilarete, exfutbolista colombiano, a los 73 años

El exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete Fernández falleció este viernes 9 de octubre de 2026, según confirmó su familia a través de un mensaje en el que recordó su vida, su pasión por el fútbol y el cariño que dejó entre quienes lo conocieron.

En el comunicado, sus familiares lo describieron como un hombre generoso, alegre y lleno de amor, cuya sonrisa, enseñanzas y calidad humana permanecerán en la memoria de sus seres queridos.

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“Fue un hombre apasionado por el fútbol, generoso, alegre y lleno de amor”, expresó la familia Vilarete en el mensaje de despedida.

Vilarete marcó más de 200 goles durante su carrera, jugó en clubes como Unión Magdalena y Atlético Nacional e integró la Selección Colombia entre 1976 a 1985. Sus exequias serán en Ibagué y luego recibirá un homenaje en Santa Marta, confirmó su familia.



¿Dónde serán las exequias de Vilarete?

De acuerdo con sus familiares, las exequias se realizarán en Ibagué, en cumplimiento de su voluntad. Posteriormente, se llevará a cabo un homenaje en Santa Marta, ciudad en la que nació.

La familia informó que compartirá oportunamente los detalles de las ceremonias para las personas que deseen acompañarlos en la despedida.

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Asimismo, agradeció los mensajes, las oraciones y las muestras de solidaridad recibidas de familiares, amigos y personas vinculadas al mundo del fútbol durante este momento difícil.

Familia agradeció al equipo médico de la Clínica Los Nogales

En el mensaje, los familiares de Eduardo Emilio Vilarete Fernández también expresaron un reconocimiento especial al equipo médico, asistencial y administrativo de la Clínica Los Nogales, en Bogotá.

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La familia destacó la dedicación y el trato recibido durante la atención, así como el acompañamiento brindado a sus integrantes.

“Gracias por cuidar de nuestro padre con respeto y dignidad, y por acompañarnos también a nosotros, su familia, con empatía, comprensión y cariño en cada momento de este camino”, señalaron.

La despedida concluyó con un mensaje en el que sus seres queridos reconocieron el dolor que deja su partida, pero también el legado personal que conservarán.

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“Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones, pero también el orgullo infinito de haber compartido su vida. Su amor, su alegría y sus enseñanzas permanecerán siempre con nosotros”, manifestó la familia Vilarete.