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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así funciona la restauración de gramilla de El Campín tras conciertos de BTS

Así funciona la restauración de gramilla de El Campín tras conciertos de BTS

La magnitud del montaje de BTS obligó a estudiar diferentes escenarios para proteger la gramilla, en medio de críticas por el cuidado de esta misma.

Así funciona la restauración de gramilla de El Campín.jpg
Así funciona la restauración de gramilla de El Campín //
Fotos: Sencia
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

En redes sociales se viralizaron imágenes y videos del estado de la gramilla de El Campín tras los conciertos del pasado 2 y 3 de octubre de la agrupación surcoreana BTS, los cuales han generado fuertes criticas en contra de las personas que tienen a cargo el estadio al igual que de la Dimayor por la programación de partidos.

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Ante esto, Sencia, empresa a cargo del estadio, habló sobre el proceso de restauración de la cancha y aseguró que “la gramilla entró en un proceso de renovación luego del montaje y realización de los conciertos de BTS”, asegurando que todo fue planeado desde el momento en que se cerraron las dos fechas de estos eventos para el cuidado de esta, por eso, pidieron tanto tiempo la ausencia de fútbol para tener en su mejor estado.

BTS en Bogotá.jpg
BTS en Bogotá //
Foto: AFP

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Hay una cancha en perfecto estado

La magnitud del montaje de BTS obligó a estudiar diferentes escenarios para proteger la gramilla. Según explicó Edgar Cardona, vicepresidente de operaciones de El Campín, se realizaron pruebas para determinar qué ocurriría si el césped permanecía cubierto únicamente con estibas, si se incorporaban elementos para limitar el ingreso de luz o si, por el contrario, quedaba completamente tapado y sometido a presión.

“Cuando nos dimos cuenta, al final el resultado era como la última foto que ven ahí, que era que iba a morir totalmente el ser vivo llamado gramilla. Cuando eso sucede decimos, bien, la conclusión es que debemos hacer un trabajo profundo para llevar a cabo esta mejora. En ese sentido, lo primero que hicimos fue desarrollar un campo alterno que tuviera las mismas características que nuestro estadio. Tenemos un espacio en el cual tenemos el mismo sistema de drenaje, el mismo sistema de riego, bueno, en fin, todas las condiciones para poder tener una grama de iguales características”, explicó.

En ese orden de ideas, la estrategia consistió en retirar el césped afectado y reemplazarlo por rollos cultivados previamente en un espacio que reproduce las condiciones del estadio. Uno de los puntos centrales del proceso es el denominado vivero o campo alterno. Allí se cultiva una gramilla con características equivalentes a la instalada en El Campín.

Grama de El Campín tras los conciertos de BTS.
Grama de El Campín tras los conciertos de BTS. Captura de pantalla video redes sociales.

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¿Cómo funciona la restauración de la gramilla de El Campín?

Lo primero que se hace es retirar la gramilla existente y dañado por el montaje del concierto de BTS, vista en las imágenes y videos que se hicieron virales en redes sociales por las que se hicieron las criticas; todo esto a través de un “raspado” con una máquina especializada para mantener viva la tierra.

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La operación está a cargo de Equiver, empresa que también ha realizado trabajos similares en otros escenarios deportivos. Una vez retirada la gramilla afectada, comienza la instalación de los nuevos rollos. Para esta intervención fueron utilizadas máquinas especiales, algunas de ellas adquiridas en China.

“La noticia es decir que hoy el estadio Nemesio Camacho entra a esas ligas. Entra a esos procesos donde la grama puede ser totalmente acondicionada para que los partidos de fútbol no se vean afectados por las actividades culturales y viceversa”, añadió.

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Luego comienza la instalación de los rollos de la cancha en perfecto estado y proceso de adaptación en el terreno, toda pieza por pieza para cubrir todo. Una vez terminado, empieza la compactación, aireación y acondicionamiento agronómico, un proceso que, según Cardona, tendría una demora de tres días y medio, por ende, pronto la cancha estaría de nuevo para usarse.

¿Cuándo volverá a estar listo El Campín para fútbol?

La administración del escenario aseguró que el terreno estará habilitado bajo las condiciones técnicas requeridas. Después de instalar la gramilla se desarrollan procesos de complementación y aireación, además de las labores habituales de mantenimiento, pintura y adecuación de arcos.

El criterio para determinar si una cancha está apta para un partido no depende únicamente de su apariencia. Existen mediciones técnicas relacionadas con el comportamiento del balón, la altura del césped, el rebote y la resistencia o torque de la superficie.

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Esta tecnología se seguirá aplicando, buscando reducir la disputa entre conciertos y fútbol, tanto para que el estado de la gramilla permita estos eventos y todos los partidos.

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